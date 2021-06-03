Бескомпромиссность единороссов по отношению к эсерам ставит под угрозу депутатский мандат Сергея Чепикова Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Бескомпромиссность по отношению к эсерам может стоить «Единой России» мандата депутата Госдумы по Березовскому избирательному округу. Как сообщил URA.RU источник, близкий к областному избирательному штабу, неудачные переговоры между свердловскими единороссами и эсерами привели к обострению конфронтации между партиями.

По версии инсайдера, лидер эсеров Сергей Миронов прилетал в Екатеринбург в том числе для межпартийных переговоров. «Администрация президента ставит перед ЕР жесткую задачу занять 180 одномандатных округов в Госдуме из 225. Остальные 45 отдадут системной оппозиции. В Свердловской области торг идет за Березовский округ, где единороссы выдвинули [депутата Госдумы] Сергея Чепикова. Там активничает [депутат Госдумы от СР Дмитрий] Ионин, поэтому переговоры были о том, чтобы Ионина убрать в список», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, Миронов согласился укрупнить Свердловскую территориальную группу за счет Пермского края — это может обеспечить Ионину депутатский мандат без ущерба для Чепикова. Но окончательный консенсус достигнут не был, поэтому Ионин наращивает темп в Березовском округе.

Сами эсеры и единороссы отрицают факт переговоров. «Никаких переговоров вне партии по выборам мы не вели и не ведем. 26 июня состоится съезд, и станет окончательно понятна расстановка сил по спискам и одномандатным округам. Я рассматриваю возможность участия и в округе, и в составе партсписка. В настоящее время идут консультации с нашим руководством», — прокомментировал Дмитрий Ионин.

«Максимальный результат на выборах достигается постоянной работой с гражданами. Поэтому именно на основе воли избирателей будут решаться вопросы представительства в парламенте, а не каких-то договоренностей», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе свердловского отделения ЕР.