СМИ: Миронов объединит Екатеринбург и Пермь на выборах в Госдуму

«Справедливая Россия — За правду» начала формирование региональных групп к Выборам-2021 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

«Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) начала формирование региональных групп к выборам в Госдуму. Партия планирует сократить количество групп и увеличить их размеры за счет включения новых регионов.

Так, по данным « Коммерсанта» , в одну группу могут быть объединены Свердловская область и Пермский край. По данным источника издания, объединение может принести партии два мандата. Список в этих регионах возглавит действующий депутат-списочник Дмитрий Ионин.

Кроме того, рассматривается вариант объединения в одну группу Омской, Томской и Курганской областей. На прошлых выборах Курганская область была в одной группе с Тюменской и принесла мандат Александру Ремезкову.

По словам, главы предвыборного штаба СРЗП Валерия Гартунга, прошедшего в нынешний созыв Госдумы по списку в Челябинской области, партия ставит задачу крупным группам бороться за два мандата, «поскольку рейтинг партии растет», и надеется, что это поднимет «общий средний результат». Будет ли расширяться челябинская группа, господин Гартунг не рассказал. Руководитель центрального аппарата СРЗП Дмитрий Гусев пояснил «Ъ», что группа должна набирать минимум 120 тысяч голосов.

Единый день голосования в РФ состоятся 19 сентября. Выборы пройдут по смешанной системе — по спискам партий и одномандатным округам. По предварительной информации ЦИК РФ, в десяти регионах страны голосование может пройти в дистанционном режиме.