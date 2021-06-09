Экс-премьер Украины рассказал, сколько продлится война с Россией

Если бы Украина развязала настоящую войну с Россией, боевые действия продолжались бы не больше недели. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
«Давайте трезво подумаем, сколько бы такая война продолжалась, если бы она действительно была реальной, если бы вооруженные силы Российской Федерации принимали в ней участие. Два дня, три, неделя — наверное, не больше. Скорее всего, через неделю эта война бы закончилась», — сказал он на политическом шоу Украины «Пульс» на канале «Первый независимый».
Азаров также отметил, что главная причина, по которой муссируется тема войны с Россией, в том, что ее постоянно поднимает президент страны Владимир Зеленский. Азаров убежден, что у власти в данный момент стоят «марионетки прозападного, проамериканского режима».
Ранее бывший украинский премьер выступил с мнением, что Зеленский собирается развязать большую войну в Донбассе, передает Деловая газета «Взгляд». Однако Россия нарушила эти планы. Кроме того, в июне стало известно, что постпредство России при ООН опубликовало сборник документов о государственном перевороте на Украине в 2014 году. В книге собраны документальные и фотоматериалы, доказывающие преступный характер смены власти, сообщает телеканал 360.
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