Спасатели не позволили пермячке покончить с собой

Сотрудники службы спасения города Кунгура (Пермский край) не позволили девушке довести попытку суицида до конца. Пермячка 1999 года рождения закрылась в квартире и сообщила своему молодому человеку, что намерена покончить с собой. Об этом URA.RU рассказал сотрудник службы спасения Иван Кобелев.
«Девушка еще днем начала звонить своему молодому человеку и говорила, что совершит попытку суицида, но он по какой-то причине только к вечеру обратился в полицию. На место вызова приехали сотрудники. Они не смогли попасть в квартиру и вызвали спасателей, которые вскрыли квартиру. Девушка обнаружена в квартире без сознания», — рассказал Кобелев.
Спасатели оказали пермячке первую медицинскую помощь, а затем передали бригаде скорой медицинской помощи. Медикам удалось спасти жизнь жительницы Кунгура, несмотря на то что девушка находилась без сознания еще около суток после того, как была обнаружена спасателями.
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