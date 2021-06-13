Спасатели не позволили пермячке покончить с собой

Спасатели обнаружили девушку без сознания Фото: Илья Московец © URA.RU

Сотрудники службы спасения города Кунгура (Пермский край) не позволили девушке довести попытку суицида до конца. Пермячка 1999 года рождения закрылась в квартире и сообщила своему молодому человеку, что намерена покончить с собой. Об этом URA.RU рассказал сотрудник службы спасения Иван Кобелев.

«Девушка еще днем начала звонить своему молодому человеку и говорила, что совершит попытку суицида, но он по какой-то причине только к вечеру обратился в полицию. На место вызова приехали сотрудники. Они не смогли попасть в квартиру и вызвали спасателей, которые вскрыли квартиру. Девушка обнаружена в квартире без сознания», — рассказал Кобелев.

Спасатели оказали пермячке первую медицинскую помощь, а затем передали бригаде скорой медицинской помощи. Медикам удалось спасти жизнь жительницы Кунгура, несмотря на то что девушка находилась без сознания еще около суток после того, как была обнаружена спасателями.