Площадь пожара составила 3 тысячи квадратных метров Фото: пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области

В Челябинске тушат пожар в складских помещениях сыроварни. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. В пресс-службе ГУ МЧС по региону заявили, что горят складские помещения организаций различного профиля. Пожару присвоен повышенный номер сложности — 4.

«Погибших и травмированных нет. Из подвального помещения здания пожарными подразделениями эвакуировано 25 человек (взрослые), — заявили URA.RU в пресс-служб. — На ликвидации пожара работает три ствола „РСК-50“ и три звена газодымозащитной службы. Площадь пожара составляет 3 тысячи квадратных метров».

На месте ЧП работает руководство ГУ МЧС, создан оперативный штаб тушения пожара. Задействован 101 человек и 28 единиц техники, в том числе от МЧС 84 человека и 23 единицы техники.

Складские помещения горят в районе ЧЭГРЭС. Дым от пожара виден в разных концах города. По имеющимся в распоряжении URA.RU телефонам организации, по адресу которой тушат пожар, на звонок URA.RU не ответили.

Пожару присвоен повышенный номер сложности Фото: пресс-центр ГУ МЧС по Челябинской области

На месте развернут оперативный штаб Фото: пресс-центр ГУ МЧС по Челябинской области