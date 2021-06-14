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11 июня 2021

В Челябинске горят склады сыроварни. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь пожара составила 3 тысячи квадратных метров Фото:

В Челябинске тушат пожар в складских помещениях сыроварни. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. В пресс-службе ГУ МЧС по региону заявили, что горят складские помещения организаций различного профиля. Пожару присвоен повышенный номер сложности — 4.

«Погибших и травмированных нет. Из подвального помещения здания пожарными подразделениями эвакуировано 25 человек (взрослые), — заявили URA.RU в пресс-служб. — На ликвидации пожара работает три ствола „РСК-50“ и три звена газодымозащитной службы. Площадь пожара составляет 3 тысячи квадратных метров».

На месте ЧП работает руководство ГУ МЧС, создан оперативный штаб тушения пожара. Задействован 101 человек и 28 единиц техники, в том числе от МЧС 84 человека и 23 единицы техники.

Складские помещения горят в районе ЧЭГРЭС. Дым от пожара виден в разных концах города. По имеющимся в распоряжении URA.RU телефонам организации, по адресу которой тушат пожар, на звонок URA.RU не ответили.

Пожару присвоен повышенный номер сложности
Фото:
На месте развернут оперативный штаб
Фото:

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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