15 июня 2021

Нарколог рассказал, почему вытрезвители в России пустуют

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие вытрезвителя. Челябинск, палата, вытрезвитель, кушетки
Нарколог указал на недоработки в законе о вытрезвителях Фото:

Немногие открывшиеся уже в России вытрезвители стоят пустые, потому что по закону пациент должен дать согласие на доставку туда и находиться там добровольно. Об этом рассказал главный нарколог Сибирского федерального округа Андрей Лопатин.

«Для начала гражданин должен дать добровольное согласие на доставку в вытрезвитель. Это его незыблемое конституционное право. Тогда как доставка по чьему-либо заявлению этому праву в корне противоречит. И удерживать человека в спецучреждении без его согласия никто не может. Потому вытрезвители, открывшиеся уже в некоторых регионах, фактически пустуют.», — объяснил Лопатин в интервью «Российской газете».

Также специалист обратил внимание на несколько недоработок в новом законе о вытрезвителях. К примеру, там оговаривается, что вытрезвители могут быть организованы с участием бизнеса, но гарантии для бизнесменов не прописаны. Не указано участие полиции в охране вытрезвителя и другие моменты.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ разработал правила работы вытрезвителей. А глава МВД Владимир Колокольцев утвердил правила доставки туда пьяных, сообщает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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