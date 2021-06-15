Нарколог рассказал, почему вытрезвители в России пустуют

Нарколог указал на недоработки в законе о вытрезвителях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Немногие открывшиеся уже в России вытрезвители стоят пустые, потому что по закону пациент должен дать согласие на доставку туда и находиться там добровольно. Об этом рассказал главный нарколог Сибирского федерального округа Андрей Лопатин.

«Для начала гражданин должен дать добровольное согласие на доставку в вытрезвитель. Это его незыблемое конституционное право. Тогда как доставка по чьему-либо заявлению этому праву в корне противоречит. И удерживать человека в спецучреждении без его согласия никто не может. Потому вытрезвители, открывшиеся уже в некоторых регионах, фактически пустуют.», — объяснил Лопатин в интервью «Российской газете».

Также специалист обратил внимание на несколько недоработок в новом законе о вытрезвителях. К примеру, там оговаривается, что вытрезвители могут быть организованы с участием бизнеса, но гарантии для бизнесменов не прописаны. Не указано участие полиции в охране вытрезвителя и другие моменты.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ разработал правила работы вытрезвителей. А глава МВД Владимир Колокольцев утвердил правила доставки туда пьяных, сообщает телеканал 360.