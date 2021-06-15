На пермского губернатора подала в суд экс-глава его администрации

Ленинский районный суд Перми рассмотрит спор Яны Дорофеевой и администрации пермского губернатора 1 июля Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Проректор по взаимодействию с органами госвласти Пермского государственного национального исследовательского института, экс-глава администрации губернатора Прикамья Яна Дорофеева подала в суд на главу региона Дмитрия Махонина. По данным ГАС «Правосудие», ответчиком по делу также является администрация пермского губернатора и комиссия по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Пермского края и урегулированию конфликта интересов.

«Административный истец: Дорофеева Яна Владимировна. Административный ответчик: губернатор Пермского края», — сказано в картотеке Ленинского районного суда Перми. Ближайшее судебное заседание назначено на 1 июля 2021 года.

Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, сообщил, что у Дорофеевой и комиссии возникло разное толкование норм права. «После увольнения в течении двух лет госслужащий должен сообщать в комиссию по конфликту интересов о желании трудоустроиться, но Дорофеева этого не сделала. Комиссия признала нарушение», — говорит инсайдер. Он утверждает, что Дорофеева не стала этого делать, поскольку ПГНИУ не подчиняется администрации губернатора, соответственно, нет никакого конфликта интересов и нет оснований сообщать об этом комиссии.

В пресс-службе администрации губернатора Пермского края от комментариев воздержались. Дорофеева в беседе с URA.RU также воздержалась от комментариев.

URA.RU рассказывало, что Дорофеева возглавляла администрацию экс-губернатора Максима Решетникова с декабря 2017 по июнь 2018 года. В конце декабря 2019 года Дорофеева ушла с госслужбы, оставив должность замглавы администрации губернатора. В конце 2020 года Дорофеева заняла должность проректора ПГНИУ.