Пермский край обновил рекорд заболеваемости коронавирусом

За сутки коронавирус обнаружен у 118 человек Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае обновлен суточный рекорд по числу зараженных коронавирусом. По данным на 18 июня, в регионе выявлено 118 заразившихся COVID-19. Об этом сообщается на сайте правительства края.

«В Пермском крае выявлено 118 новых случаев заражения COVID-19: 16 человек проходят лечение в больницах, 102 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей. В числе 113 новых инфицированных 49 пациентов мужчины, 69 женщины, среди заболевших 6 детей», -говорится на сайте. Вирус выявлен во всех 46 административных территориях края.

Всего в Прикамье выявлено 59 276 заразившихся коронавирусной инфекцией (2280,5 заразившихся на 100 тыс. населения). По этому показателю регион занимает занимает 70-е место среди субъектов РФ, уточняется на сайте управления Роспотребнадзора края.