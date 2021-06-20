Красноярск затопило. Видео

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Затопленная улица Кирова. Курган, затопленная улица, автомобиль в воде, ливень, потоп, дождь, последствие ливня
Ливневая канализация не выдержала мощных потоков воды Фото:

В Красноярске после сильного ливня и грозы затопило улицы, здание железнодорожного вокзала и фойе Оперного театра. По словам местных жителей, система ливневой канализации не справилась с сильным дождевым потоком, в результате чего город затопило.

«Ливневая канализация не выдержала мощных потоков воды. На Брянской улице сошел сель. Грязевой поток перегородил практически всю дорогу», — рассказали очевидцы в социальных сетях. Сотрудники МЧС Красноярска предупредили об «очень сильных дождях, грозах, граде и шквалистых усилениях ветра до 25 м/с». Ливень 20 июня, по сообщениям СМИ, начался в городе вечером и продолжался около часа.

Потоп оставил центральные улицы Красноярска без электричества. По данным «Интерфакса», свет пропал в десятках домов.

Ранее потоп случился в Керчи. Пользователи соцсетей публиковали видео затопленных улиц. Глава Крыма Сергей Аксенов посетил затопленный после сильных дождей город. Ему пришлось передвигаться на моторной лодке. Подобная ситуация сложилась в Ялте.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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