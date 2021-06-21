Глава Екатеринбурга допустил ограничение массовых мероприятий

Орлов заявил, что допуск на мероприятия будет только у вакцинированных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Екатеринбурге могут ввести ограничения на посещение массовых мероприятий; допускаться туда будут только вакцинированные или имеющие отвод от прививки. Об этом заявил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, передает корреспондент URA.RU.

«С большой долей вероятности будет введены масштабные ограничения на посещение массовых мероприятий. [Доступ будет] только у вакцинированных или тех, у кого есть медицинские показания [по отводу от прививки]», — рассказал Орлов во время заседания гордумы, где выступал с отчетом о работе администрации города в 2020 году.

Мэр отметил, что, скорее всего, на выставку «Иннопром», запланированную на начало июля в Екатеринбурге, будут пускать только вакцинированных или имеющих отвод от прививки. Орлов подчеркнул, что соответствующие решения примут губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Ранее Орлов не исключил введение массовой вакцинации в Екатеринбурге. Он отметил, что это решение может быть принято в ближайшее время.