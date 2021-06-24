Попавший под санкции Гуцериев уйдет из своей нефтяной компании

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Нефтяная буровая. Ноябрьск, трубы, буровая, нефть, добыча нефти, нефтяная вышка
Михаил Гуцериев покинет совет директоров «Русснефти» Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Российский миллиардер, основатель «Русснефти» Михаил Гуцериев принял решение уйти из состава ее совета директоров. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Михаил Гуцериев принял решение о выходе из состава Совета директоров ПАО НК РуссНефть»», — говорится в сообщении на сайте компании. Соответствующее заявление предприниматель подал в компанию.

«Русснефть» входит в десятку крупнейших компаний по объемам добычи нефти в России. Объем запасов компании превышает 200 млн тонн.

Ранее Евросоюз ввел санкции против Михаила Гуцериева. Бизнесмен попал в список тех, кто поддерживает режим действующего главы Беларуси Александра Лукашенко.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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