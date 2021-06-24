Российский миллиардер, основатель «Русснефти» Михаил Гуцериев принял решение уйти из состава ее совета директоров. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Михаил Гуцериев принял решение о выходе из состава Совета директоров ПАО НК РуссНефть»», — говорится в сообщении на сайте компании. Соответствующее заявление предприниматель подал в компанию.
«Русснефть» входит в десятку крупнейших компаний по объемам добычи нефти в России. Объем запасов компании превышает 200 млн тонн.
Ранее Евросоюз ввел санкции против Михаила Гуцериева. Бизнесмен попал в список тех, кто поддерживает режим действующего главы Беларуси Александра Лукашенко.
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