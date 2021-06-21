ЕС ввел санкции против российского миллиардера

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Здания, жанры. Москва, евросоюз, флаг евросоюза, флаг, европейский союз
В новый санкционный список ЕС попали 78 физических и восемь юридических лиц Фото:
новость из сюжета
Протесты в Белоруссии

Евросоюз ввел санкции против российского олигарха, владельца финансовой группы «Сафмар» и нефтяной компании «Русснефть» Михаила Гуцериева. Бизнесмен попал в список тех, кто оказывает поддержку режиму действующего главы Беларуси Александра Лукашенко. Всего в списке 78 физических лиц и восемь юридических.

«Гуцериев включен в санкционный список ЕС по Беларуси за поддержку режима Лукашенко», — передает РИА «Новости» со ссылкой на решение ЕС. Ограничения вводятся в связи с нарушениями прав человека, происходящими в стране.

Среди лиц, попавших в список, оказался Гуцериев. Помимо него там присутствуют десятки других лиц. Кроме того, семь физических и одно юридическое лицо были включены в список после посадки в Минске самолета авиакомпании RyanAir и задержания журналиста Романа Протасевича.

Ранее Протасевич в ходе интервью государственным СМИ Беларуси заявил, что финансированием оппозиционного telegram-канала NEXTA якобы занимался российский олигарх. Протасевич не смог назвать его фамилию, заявив, что этот человек является конкурентом Гуцериева.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...