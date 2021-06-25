Единственный шанс для Дмитрия Ионина (на фото) сохраниться в Госдуме — победить Сергея Чепикова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Партия «Справедливая Россия» обострила интригу на свердловских выборах в Госдуму. Депутат ГД Дмитрий Ионин выдвинут на выборы в Березовском одномандатном округе, где резиденция свердловского губернатора поддерживает единоросса Сергея Чепикова. Через несколько минут это решение утвердят на тайном голосовании в ходе съезда СР в Москве.

URA.RU писало, что соцопросы, проведенные в конце апреля по заказу областных властей, показывали, что шансы Ионина и Чепикова примерно равны. Оба депутата в тот момент имели одинаковую узнаваемость (около 45%) и схожие рейтинги (21% и 14% соответственно).

Еще один округ, который может стать проблемным для властей, — Каменск-Уральский. Там, как объявили на съезде, от СР будет биться действующий депутат заксобрания Андрей Гориславцев (состоит во фракции «Единой России»). По данным тех же опросов, Гориславцев имеет примерно равные шансы с кандидатом от ЕР, действующим депутатом Госдумы Львом Ковпаком: у последнего хоть и выше узнаваемость, но их рейтинги схожи. За Ковпака тогда были готовы проголосовать 14-15% избирателей, за Гориславцева — 9%.

В Алапаевском округе СР выдвигает православную активистку из Екатеринбурга Оксану Иванову, в Нижнетагильском — Сергея Белоусова, в Асбестовском — боксера Егора Мехонцева. В Первоуральском округе на выборы от СР пойдет Николай Самутин, в Серовском — акушер Николай Коровкин. На него федеральное руководство также делает серьезную ставку, считая, что он сможет победить депутата Госдумы от «Единой России» Антона Шипулина.