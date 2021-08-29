Россия стала чемпионом мира по пляжному футболу

Россияне обыграли Японию в финале чемпионата мира Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сборная России выиграла домашний чемпионат мира по пляжному футболу. В финале россияне обыграли команду Японии.

Финальный матч против команды Японии прошел в «Лужниках» в Москве. Российские спортсмены одержали победу со счетом 5:2.

Эта победа стала третьей в истории сборной России по пляжному футболу и первой с 2013 года. В 2015 и 2019 годах россияне занимали третьи места.

Ранее также сообщалось, что сборная России по футболу уступила датчанам со счетом 1:4 в решающем матче за прямой выход в 1/8 Чемпионата Европы. Таким образом у российских футболистов не осталось шансов на дальнейший промоушен даже посредством рейтинга третьих мест. Победителем чемпионата Европы стала Италия.