В Кремле рассказали, как будут развиваться отношения с талибами

Дмитрий Песков заявил, что Россия будет наблюдать за талибами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия будет следить за первыми шагами нового руководства Афганистана. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Путин и МИД говорили, что необходимо посмотреть первые шаги руководства, которое будет сформировано. Давайте не забывать, что даже структура руководства не сформирована. Идет этап, связанный с продолжением эвакуации иностранцев оттуда и афганцев, которые решили покинуть страну. Происходит опасный процесс, связанный с нахождением на территории Афганистана террористических группировок. Важно посмотреть какими будут первые шаги „Талибана“ (террористическая организация, запрещенная в РФ) в руководстве Афганистана», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Песков также отметил, что важно понять отношение талибов к созданию «зоны безопасности». С такой инициативой выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Ранее стало известно, что Россия будет участвовать в социально-экономических проектах по восстановлению Афганистана. В МИД РФ заявили, что Россия намерена поддерживать связь с любой властью в Афганистане, пишет RT.