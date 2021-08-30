В Кремле рассказали, как будут развиваться отношения с талибами

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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что Россия будет наблюдать за талибами Фото:

Россия будет следить за первыми шагами нового руководства Афганистана. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Путин и МИД говорили, что необходимо посмотреть первые шаги руководства, которое будет сформировано. Давайте не забывать, что даже структура руководства не сформирована. Идет этап, связанный с продолжением эвакуации иностранцев оттуда и афганцев, которые решили покинуть страну. Происходит опасный процесс, связанный с нахождением на территории Афганистана террористических группировок. Важно посмотреть какими будут первые шаги „Талибана“ (террористическая организация, запрещенная в РФ) в руководстве Афганистана», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Песков также отметил, что важно понять отношение талибов к созданию «зоны безопасности». С такой инициативой выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Ранее стало известно, что Россия будет участвовать в социально-экономических проектах по восстановлению Афганистана. В МИД РФ заявили, что Россия намерена поддерживать связь с любой властью в Афганистане, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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