В ФСБ поступило сообщение о минировании сети ресторанов в Москве. Видео

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Эвакуация здания правительства. Курган, минирование, полиция, росгвардия, эвакуация, минирование правительства
После сообщения о минировании ФСБ начало проверку Фото:

В Москве заминированны все рестораны «Тануки». Такое сообщение поступило в ФСБ. Силовики начали проверку ресторанов.

«В ФСБ поступило сообщение о минировании всех московских ресторанов „Тануки“. Как раз после атаки „Мужского государства“ на эту сеть», — сообщает Telegram-канал «Mash».

Ранее националистическое движение «Мужское государство» устроило онлайн-атаку на «Тануки». По мнению лидера движения Владислава Позднякова сеть ресторанов пропагандирует ЛГБТ-сообщество. Причиной этого обвинения стали фотографии с темнокожим мужчиной и аватарка с радужным флагом.

Ранее за рекламу с однополой парой извинилась сеть магазинов продуктов здорового питания «ВкусВилл». Из-за публикации статьи, в которой упоминалась лесбийская пара, в адрес сети поступили десятки гневных комментариев.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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