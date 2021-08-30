В Москве заминированны все рестораны «Тануки». Такое сообщение поступило в ФСБ. Силовики начали проверку ресторанов.
«В ФСБ поступило сообщение о минировании всех московских ресторанов „Тануки“. Как раз после атаки „Мужского государства“ на эту сеть», — сообщает Telegram-канал «Mash».
Ранее националистическое движение «Мужское государство» устроило онлайн-атаку на «Тануки». По мнению лидера движения Владислава Позднякова сеть ресторанов пропагандирует ЛГБТ-сообщество. Причиной этого обвинения стали фотографии с темнокожим мужчиной и аватарка с радужным флагом.
Ранее за рекламу с однополой парой извинилась сеть магазинов продуктов здорового питания «ВкусВилл». Из-за публикации статьи, в которой упоминалась лесбийская пара, в адрес сети поступили десятки гневных комментариев.
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