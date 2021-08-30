Застройщики завышают цены на жилье в столице ХМАО

Цены на квартиры в Ханты-мансийске поднялись на 10-15% с начала года Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Стоимость жилья в Ханты-Мансийске выросла приблизительно до 15% с начала года. Одной из причин является то, что жители массово пытаются успеть приобрести квартиры по льготной ставке, до ее повышения, чем и пользуются компании. Об этом URA.RU рассказал руководитель агентства недвижимости «Ключи» Кучебаев Ильдус.

«Цены в городе и так достаточно большие. И даже при таких условиях, если смотреть на центральную часть капитального исполнения, то цены новостроек выросли на 10-15%. При этом продавцы рынком, так скажем, „рулят“ и ставят цену на свое усмотрение», — сказал Кучебаев.

Он добавил, что жители города все равно продолжают покупать квартиры. По мнению руководителя агентства, это связанно с будущим повышением процентных ставок в сентябре. «Многие пытаются зафиксировать низкую процентную ставку, так как с сентября ставка начинает повышаться. Застройщики это отлично понимают и пользуются создавшимся ажиотажем», — заключил Кучебаев.

Ранее URA.RU писало, что таунхаусы в столице ХМАО подорожали в полтора раза. Так в Ханты-Мансийске на старте продаж таунхаусы можно было приобрести от застройщика за 4,5 млн рублей. При этом на данный момент их стоимость выросла до 7 млн рублей.