В Екатеринбурге ввели новые ограничения для владельцев самокатов

По словам Орлова, в 2021-м сервисом кикшеринга уже воспользовались 260 тысяч человек Фото: Размик Закарян © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов объявил о новых ограничениях для владельцев электросамокатов. По его словам, поскольку электросамокаты «уже не просто развлечение», властям «нужно вводить правила и регулировать эту сферу». Так, администрация, чтобы разделить движение пешеходов и самокатчиков, будет наносить на тротуары дорожную разметку и устанавливать соответствующие знаки.

«Мы обследовали несколько десятков улиц и определили возможные места организации выделенных велодорожек. Будем в качестве эксперимента наносить дорожную разметку, разделяя пешеходное и велосипедное движение, устанавливать дорожные знаки. Также в этом сезоне появятся зоны виртуальной парковки», — анонсировал Орлов на своей странице в Instagram.

Он добавил, что «лихачи на самокатах <…> часто гоняют прямо в толпе, пугают прохожих и провоцируют конфликты». «Чтобы навести порядок на тротуарах, будем работать с двух сторон: прививать культуру корректного взаимодействия и развивать велодорожную инфраструктуру», — объяснил градоначальник.

Орлов также напомнил, что первые нововведения в этой сфере были еще весной. Тогда мэрия вместе с сервисом Whoosh составила список улиц с ограничением скорости для электросамокатов до 15 км/ч. Это коснулось, в частности, набережной городского пруда, проспекта Ленина, Октябрьской площади, Исторического сквера и ЦПКиО им. Маяковского.