01 сентября 2021

В Екатеринбурге ввели новые ограничения для владельцев самокатов

© Служба новостей «URA.RU»
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Электросамокаты. Екатеринбург, самокат, электросамокат
По словам Орлова, в 2021-м сервисом кикшеринга уже воспользовались 260 тысяч человек Фото:

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов объявил о новых ограничениях для владельцев электросамокатов. По его словам, поскольку электросамокаты «уже не просто развлечение», властям «нужно вводить правила и регулировать эту сферу». Так, администрация, чтобы разделить движение пешеходов и самокатчиков, будет наносить на тротуары дорожную разметку и устанавливать соответствующие знаки.

«Мы обследовали несколько десятков улиц и определили возможные места организации выделенных велодорожек. Будем в качестве эксперимента наносить дорожную разметку, разделяя пешеходное и велосипедное движение, устанавливать дорожные знаки. Также в этом сезоне появятся зоны виртуальной парковки», — анонсировал Орлов на своей странице в Instagram.

Он добавил, что «лихачи на самокатах <…> часто гоняют прямо в толпе, пугают прохожих и провоцируют конфликты». «Чтобы навести порядок на тротуарах, будем работать с двух сторон: прививать культуру корректного взаимодействия и развивать велодорожную инфраструктуру», — объяснил градоначальник.

Орлов также напомнил, что первые нововведения в этой сфере были еще весной. Тогда мэрия вместе с сервисом Whoosh составила список улиц с ограничением скорости для электросамокатов до 15 км/ч. Это коснулось, в частности, набережной городского пруда, проспекта Ленина, Октябрьской площади, Исторического сквера и ЦПКиО им. Маяковского.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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