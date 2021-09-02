Экономист при правительстве РФ озвучил реальное число безработных

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Сафонов предположил, что количество безработных в России составляет около 2,5 млн человек Фото:

Общая численность безработных в РФ превышает официальные данные. Таким мнением поделился бывший замглавы Минтруда России, проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

«В нынешней ситуации мы можем предположить, что общее количество безработных в России (находится — ИФ) в пределах 2,5 млн человек», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова Сафонова. По мнению эксперта, в разные периоды реальное количество безработных может превышать официальные данные в два раза, потому что многие просто не обращаются в центры занятости.

Также бывший замглавы отметил, что количество безработных в России стремится к допандемийному уровню. Уровень безработицы связан со стабильностью на рынке труда, который связан, в свою очередь, со стабильным ростом экономики.

Ранее в Минтруда заявляли, что уровень безработицы вернулся на допандемийный уровень. В июле он снизился до 4,5%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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