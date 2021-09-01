К дому ведет тихая ухоженная улица, что исключает случайных прохожих и проезд чужих машин Фото предоставлено сайтом Avito

Дом у озера с собственным водным гаражом и пирсом выставлен на продажу в Невьянском районе Свердловской области. Хозяин планирует выручить с продажи 70 миллионов рублей. Информация об объекте появилась на сайте Авито.

«Трехэтажный дом в 40 км от Екатеринбурга продается в Свердловской области. Стоимость коттеджа 70 миллионов рублей. Цена за квадратный метр составляет 194 444 рублей. Ипотечный калькулятор рассчитал платеж в размере 525 808 рублей сроком на 20 лет», — говорится в объявлении.

Дом площадью 360 квадратных метров расположился на 15 сотках земли. «На первом этаже находится зал для приема гостей, просторная кухня, гостевая комната, которую можно переоборудовать в кабинет. Санузел. На втором этаже две спальни, санузел, просторный холл и терраса с видом на озеро», — сказано в карточке объекта.

Ранее URA.RU писало, что коттедж в Екатеринбурге выставлен на продажу почти за 23 миллиона рублей. Продавец сообщает, что площадь дома 872,1 квадратных метров, в том числе жилая площадь 345,5 квадратных метров. Фундамент выполнен из монолита, стены из кирпича, а кровля из металлочерепицы. На первом этаже расположились: кухня, столовая, гостиная, каминный зал. На втором этаже балкон, шесть просторных спален.

Фото предоставлено сайтом Авито

Фото предоставлено сайтом Авито

Фото предоставлено сайтом Авито