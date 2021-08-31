За коттедж продавец планирует выручить более 20 миллионов Фото предоставлено сайтом Avito

Коттедж в Екатеринбурге выставлен на продажу почти за 23 миллиона рублей. Информация о продаже появилась на сайте Avito.

«Продам уникальный трехэтажный коттедж по адресу улица Вакина 61 (Екатеринбург). Стоимость 22 800 000 рублей», — говорится в объявлении.

Продавец сообщает, что площадь дома 872,1 квадратных метров, где жилая площадь 345,5 квадратных метров. Фундамент монолит, стены выполнены из кирпича, а кровля из металлочерепицы. «На первом этаже расположились: кухня, столовая, гостиная, каминный зал. На втором этаже второй свет с балконом, шесть просторных спален», — сказано в карточке товара на Avito.

Ранее URA.RU писало, что коттедж за 200 млн рублей выставлен на продажу в поселке Карасьеозерский (Екатеринбург). Судя по данным сайта объявлений Avito, это самый дорогой загородный дом в Екатеринбурге. Коттедж площадью 597 квадратных метров построен по индивидуальному проекту московского архитектора. Интерьер выполнен в английском стиле.

Фото предоставлено сайтом Avito

Фото предоставлено сайтом Avito

Фото предоставлено сайтом Avito