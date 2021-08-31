31 августа 2021

Дворец за 23 миллиона продается в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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За коттедж продавец планирует выручить более 20 миллионов

Коттедж в Екатеринбурге выставлен на продажу почти за 23 миллиона рублей. Информация о продаже появилась на сайте Avito.

«Продам уникальный трехэтажный коттедж по адресу улица Вакина 61 (Екатеринбург). Стоимость 22 800 000 рублей», — говорится в объявлении.

Продавец сообщает, что площадь дома 872,1 квадратных метров, где жилая площадь 345,5 квадратных метров. Фундамент монолит, стены выполнены из кирпича, а кровля из металлочерепицы. «На первом этаже расположились: кухня, столовая, гостиная, каминный зал. На втором этаже второй свет с балконом, шесть просторных спален», — сказано в карточке товара на Avito.

Ранее URA.RU писало, что коттедж за 200 млн рублей выставлен на продажу в поселке Карасьеозерский (Екатеринбург). Судя по данным сайта объявлений Avito, это самый дорогой загородный дом в Екатеринбурге. Коттедж площадью 597 квадратных метров построен по индивидуальному проекту московского архитектора. Интерьер выполнен в английском стиле.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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