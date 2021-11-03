Челябинцы назвали сумму, на которую выживают в локдаун

В опросе приняли участие представители экономически активного населения из всех округов России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Нерабочие дни в России из-за пандемии коронавируса

Жители Челябинска в исследовании портала SuperJob назвали среднюю сумму денег, которая им требуется, чтобы комфортно пережить нерабочие дни, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции. По данным исследования, челябинцам достаточно 42 тысячи рублей. В среднем по России этот показатель составляет 45 тысяч рублей.

«По средним оценкам, для комфортной жизни во время локдауна, россиянам нужно по 45 тысяч рублей на человека в неделю», — сообщили на портале SuperJob.

Жители Челябинска вошли в топ-5 среди жителей страны по финансовым запросам. Больше, чем челябинцам в нерабочую неделю требуется жителям Екатеринбурга и Ростова-на-Дону (45 тысяч рублей), Санкт-Петербурга (47 тысяч рублей), и Москвы (55 тысяч рублей).

В Челябинской области нерабочие дни продлены до 12 ноября. Об этом заявили 3 ноября власти региона.