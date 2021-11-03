Погибшего в машине водителя достали из воды спасатели Фото: Илья Московец © URA.RU

В Пермском крае автомобиль упал в канал, водитель погиб. Инцидент, по словам очевидцев, произошел на лодочной станции «Маяк» в Чайковском.

Автомобиль подняли из воды 2 ноября. Очевидцы опубликовали видео в сообществе чайковского рыболовного клуба ChaikFishingClub. В комментариях к видео одна из жительниц города написала, что находившийся за рулем мужчина был трезв, это показала экспертиза. Однако по словам собеседника URA.RU, попросившего об анонимности, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Был пьян, не оценил ситуацию и вылетел», — рассказал источник. По его словам, погибшего из машины достали спасатели, после этого подняли на поверхность сам автомобиль.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе управления ГИБДД по Пермскому краю URA.RU не удалось. По информации «АиФ-Прикамье», следственные органы проводят проверку, выясняются все обстоятельства случившегося.