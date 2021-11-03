03 ноября 2021
02 ноября 2021

В Пермском крае автомобиль упал в канал, водитель погиб

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, нашивка, спасатель
Погибшего в машине водителя достали из воды спасатели Фото:

В Пермском крае автомобиль упал в канал, водитель погиб. Инцидент, по словам очевидцев, произошел на лодочной станции «Маяк» в Чайковском.

Автомобиль подняли из воды 2 ноября. Очевидцы опубликовали видео в сообществе чайковского рыболовного клуба ChaikFishingClub. В комментариях к видео одна из жительниц города написала, что находившийся за рулем мужчина был трезв, это показала экспертиза. Однако по словам собеседника URA.RU, попросившего об анонимности, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Был пьян, не оценил ситуацию и вылетел», — рассказал источник. По его словам, погибшего из машины достали спасатели, после этого подняли на поверхность сам автомобиль.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе управления ГИБДД по Пермскому краю URA.RU не удалось. По информации «АиФ-Прикамье», следственные органы проводят проверку, выясняются все обстоятельства случившегося.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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