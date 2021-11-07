Аналитик призвал россиян хранить сбережения в швейцарских франках

Хранить сбережения стоит в канадских и американских долларах, а также в швейцарских франках, считает Михаил Шульгин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Эффективный портфель валют поможет россиянам сберечь и приумножить свои накопления во время очередного витка роста цен, считает начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин. В частности, аналитик предлагает хранить сбережения в канадских долларах и швейцарских франках.

«Валютный портфель консервативного российского инвестора без доступа к финансовым рынкам довольно скуден — рубль, доллар и евро в различных долях. Эффективный портфель с возможностью включать в него наиболее выгодные валюты выглядит несколько иначе. От группы валют „Большой десятки“ в портфель войдут доллар США, канадский доллар, швейцарский франк», — цитирует Михаила Шульгина агентство «Прайм».

По словам аналитика, канадский доллар поддерживает нефть и тот факт, что Торонто свернуло программу покупки активов. Однако по словам Шульгина это более рисковая валюта. Швейцарский франк, наоборот, защитная валюта G10. Шульгин советует распределять валюты следующим образом: США — 30%, канадский доллар — 10%, швейцарский франк — 10%.

Также аналитик оценил перспективы группы валют Emerging Markets. В нее входят южнокорейская вона, тайский бат и российский рубль. Шульгин отметил, что в ближайшее время валюта РФ может укрепиться на фоне роста цен на нефть и газ. Распределить портфель он предложил следующим образом: рубль — 30%, корейская вона — 10%, тайский бат — 10%.

Ранее экономисты предсказали укрепление рубля к концу года. По мнению научного руководителя Института экономики РАН Руслана Гринберга, это произойдет за счет роста цен на нефть и газ. При этом доллар снизится до 68-69 рублей. Также на укрепление российской валюты может повлияет повышение ключевой ставки Центробанка РФ, считает заведующий лабораторией финансовых исследований Института экономической политики имени Егора Гайдара Алексей Ведев. По его мнению, доллар к концу года снизится до отметки в 68,5—69,5 рубля.