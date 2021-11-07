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В Пермском крае пропали двое детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Патруль полиции на улицах города. Курган, полиция
Полиция попросила волонтеров подключиться к поиску детей Фото:

В Пермском крае полиция и волонтеры ведут поиски двух детей 10 и 13 лет. Информация размещена на сайте поискового отряда «Регион 59-поиск пропавших» в соцсети «Вконтакте».

«Устанавливается местонахождение [детей]», — говорится в размещенном сообщении. Указано, что 7 ноября дети ушли из дома, расположенного по улице Ульяновская города Верещагино. С тех пор их местонахождение неизвестно.

Руководитель поискового отряда «Регион59-поиск пропавших» Александра Красильникова в беседе с URA.RU сообщила, что несовершеннолетние могли отправиться в Пермь. «Куда он рванули — неизвестно. Возможно, в Пермь, еще куда-то. Пока идет информационный поиск», — сказала Красильникова. По ее словам, заявка на поиск детей поступила волонтерам от сотрудников полиции.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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