В Пермском крае пропали двое детей

Полиция попросила волонтеров подключиться к поиску детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае полиция и волонтеры ведут поиски двух детей 10 и 13 лет. Информация размещена на сайте поискового отряда «Регион 59-поиск пропавших» в соцсети «Вконтакте».

«Устанавливается местонахождение [детей]», — говорится в размещенном сообщении. Указано, что 7 ноября дети ушли из дома, расположенного по улице Ульяновская города Верещагино. С тех пор их местонахождение неизвестно.

Руководитель поискового отряда «Регион59-поиск пропавших» Александра Красильникова в беседе с URA.RU сообщила, что несовершеннолетние могли отправиться в Пермь. «Куда он рванули — неизвестно. Возможно, в Пермь, еще куда-то. Пока идет информационный поиск», — сказала Красильникова. По ее словам, заявка на поиск детей поступила волонтерам от сотрудников полиции.