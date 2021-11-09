Принят новый закон об отпусках для россиян

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Жанры. Москва, госдума, государственная дума
Закон позволит брать отпуск продолжительностью до 14 дней Фото:

Право на дополнительный отпуск без сохранения зарплаты получат граждане, ухаживающие за инвалидами I группы. Данный закон был принят Госдумой на пленарном заседании 9 ноября.

«Закон включает работников, ухаживающих за членами семьи или иными родственниками, являющимися инвалидами I группы, в круг лиц, которым коллективным договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней», — сообщается на официальном сайте Госдумы. Закон позволит улучшить жизнь самих инвалидов и создаст условия для решения трудностей, которые возникают у людей осуществляющих за ними уход, отмечается в пояснительной записке.

Ранее сообщалось, что Госдума РФ во втором чтении приняла два законопроекта о дополнительных трудовых гарантиях для определенной категории граждан. К ним относятся работники с детьми, а также ухаживающие за людьми с инвалидностью I группы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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