Принят новый закон об отпусках для россиян

Право на дополнительный отпуск без сохранения зарплаты получат граждане, ухаживающие за инвалидами I группы. Данный закон был принят Госдумой на пленарном заседании 9 ноября.
«Закон включает работников, ухаживающих за членами семьи или иными родственниками, являющимися инвалидами I группы, в круг лиц, которым коллективным договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней», — сообщается на официальном сайте Госдумы. Закон позволит улучшить жизнь самих инвалидов и создаст условия для решения трудностей, которые возникают у людей осуществляющих за ними уход, отмечается в пояснительной записке.
Ранее сообщалось, что Госдума РФ во втором чтении приняла два законопроекта о дополнительных трудовых гарантиях для определенной категории граждан. К ним относятся работники с детьми, а также ухаживающие за людьми с инвалидностью I группы.
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