В челябинских магазинах нашли способ, как обойтись без QR-кодов

Вход в гипермаркеты площадью свыше 400 квадратных метров осуществляется исключительно по QR-кодам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В одной из торговых сетей в Челябинске нашли способ, работать без QR-кодов, введенных из-за пандемии коронавируса. Для этого администрация гипермаркета оградила часть помещения трассировочной лентой, чтобы площадь торгового зала была меньше 400 квадратных метров. Об этом в социальных сетях написал один из жителей города.

«Они часть магазина отгородили лентой, чтобы закон обойти! Якобы, у них площадь теперь меньше 400 квадратных метров, и можно пускать невакцинированных без QR-кода!», — написал житель города в группе «Подслушано ЧМЗ (Official)» во «ВКонтакте».

URA.RU направил запрос на комментарий в торговую сеть. На момент публикации ответа не последовало.

В Челябинской области с 8 ноября вход в гипермаркеты, площадь которых более 400 квадратных метров, осуществляется исключительно по QR-коду, чтобы исключить возможность распространения коронавируса. Данное распоряжение подписал губернатор области Алексей Текслер.