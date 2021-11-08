В челябинских магазинах нашли способ, как обойтись без QR-кодов

В одной из торговых сетей в Челябинске нашли способ, работать без QR-кодов, введенных из-за пандемии коронавируса. Для этого администрация гипермаркета оградила часть помещения трассировочной лентой, чтобы площадь торгового зала была меньше 400 квадратных метров. Об этом в социальных сетях написал один из жителей города.
«Они часть магазина отгородили лентой, чтобы закон обойти! Якобы, у них площадь теперь меньше 400 квадратных метров, и можно пускать невакцинированных без QR-кода!», — написал житель города в группе «Подслушано ЧМЗ (Official)» во «ВКонтакте».
URA.RU направил запрос на комментарий в торговую сеть. На момент публикации ответа не последовало.
В Челябинской области с 8 ноября вход в гипермаркеты, площадь которых более 400 квадратных метров, осуществляется исключительно по QR-коду, чтобы исключить возможность распространения коронавируса. Данное распоряжение подписал губернатор области Алексей Текслер.
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