08 ноября 2021

В челябинских магазинах нашли способ, как обойтись без QR-кодов

© Служба новостей «URA.RU»
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Вход в гипермаркеты площадью свыше 400 квадратных метров осуществляется исключительно по QR-кодам Фото:
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Коронавирус COVID-19

В одной из торговых сетей в Челябинске нашли способ, работать без QR-кодов, введенных из-за пандемии коронавируса. Для этого администрация гипермаркета оградила часть помещения трассировочной лентой, чтобы площадь торгового зала была меньше 400 квадратных метров. Об этом в социальных сетях написал один из жителей города.

«Они часть магазина отгородили лентой, чтобы закон обойти! Якобы, у них площадь теперь меньше 400 квадратных метров, и можно пускать невакцинированных без QR-кода!», — написал житель города в группе «Подслушано ЧМЗ (Official)» во «ВКонтакте».

URA.RU направил запрос на комментарий в торговую сеть. На момент публикации ответа не последовало.

В Челябинской области с 8 ноября вход в гипермаркеты, площадь которых более 400 квадратных метров, осуществляется исключительно по QR-коду, чтобы исключить возможность распространения коронавируса. Данное распоряжение подписал губернатор области Алексей Текслер.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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