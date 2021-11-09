Екатеринбуржцев предупредили о мокром снеге и гололеде

Госавтоинспекция Екатеринбурга обратилась к водителям и пешеходам с просьбой быть предельно внимательными из-за скорого ухудшения погоды. В ближайшие дни в столице Урала ожидаются дождь, мокрый снег и гололедица, говорится в сообщении пресс-службы городского ГАИ.
«По прогнозам ГУ МЧС Свердловской области ожидается ухудшение погодных условий: дождь, переходящий в мокрый снег, местами гололедные явления», — сообщила пресс-служба ГАИ Екатеринбурга.
Инспекторы попросили водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать беспорядочных маневров и резкого торможения, «переобуть» машины в зимнюю резину. Особое внимание ГАИ рекомендовали обратить на движение по эстакадам, мостам и путепроводам.
Обратились сотрудники ГАИ и к пешеходам. «Важно помнить о скользких дорогах и выходить из дома заблаговременно, чтобы не было нужды торопиться. Исключите выход на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей, строений и других объектов, которые не позволяют водителю заметить пешехода», — предупредили горожан инспекторы.
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