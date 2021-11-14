Бывший вице-мэр из ХМАО избежал наказания за подделку больничного

Экс-замглавы Нефтеюганска Андрей Метелев добивается пересмотра уголовного дела в суде ХМАО Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

Нефтеюганский районный суд признал виновным бывшего заместителя главы Нефтеюганска Андрея Метелева в подделке больничного листа. Однако экс-чиновник сумел избежать наказания по истечению срока давности при рассмотрении уголовного дела. Информация об исходе процесса содержится на сайте нефтеюганского районного суда.

«Обвинительный приговор», — указано в картотеке дел нефтеюганского районного суда по итогу завершения судебного процесса. Метелев обвинялся по двум статьям УК РФ — ч.3 327 (подделка документов) и ч.1 159.2 (мошенничество).

Сам экс-чиновник в разговоре с URA.RU заявил, что будет обжаловать решение в окружном суде и добиваться оправдательного приговора. «Считаю решение нефтеюганского районного суда предвзятым. Приговор не вступил в законную силу, потому что я подал апелляцию в суд ХМАО. Не смотря на то, что приговор обвинительный, срок давности по его рассмотрению уже завершен. Я имею право занимать различные должности на государственной и муниципальной службе. Тем не менее, хочу полностью себя реабилитировать», — прокомментировал Метелев. Он также не исключил, что будет добиваться восстановления в должности вице-мэра Нефтеюганска в случае, если докажет правоту в апелляционной инстанции.

Ранее URA.RU сообщало, что Метелев был уволен из администрации Нефтеюганска в связи с утратой доверия. Это произошло после возбуждения против него уголовного дела, в котором он обвиняется в подделке больничного листа.