16 ноября 2021
15 ноября 2021

В Перми отменили мгновенную выдачу QR-кодов привитым «Лайтом»

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация от COVID-19 в УгЛТУ. Екатеринбург, вакцина от коронавируса, спутник лайт
В Пермский край доставили дефицитную вакцину Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Пермский край завезли однокомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник Лайт». Она закончилась в конце октября из-за возросшего ажиотажа после введения многочисленных ограничений для непривитых. Но, как подчеркивают в минздраве региона, теперь после вакцинации «Спутником Лайт» сразу получить QR-код не получится.

«В связи с актуализацией временных методических рекомендаций по вакцинации населения от COVID-19 лицам, которым была проведена первичная вакцинация препаратом „Спутник Лайт“, теперь электронный сертификат с QR-кодом на Госуслугах выдается спустя 21 день после вакцинации», — говорится в сообщении на сайте правительства Прикамья. Всего в край доставлено 54 200 доз вакцины «Спутник Лайт» и 42 000 комплектов «Спутник V».

Ранее QR-код о вакцинации, который позволяет посещать ТРК, массовые мероприятия и заведения общепита, пермякам выдавали сразу после прививки однокомпонентным «Спутником Лайт». Поэтому после введения ограничений в пункты вакцинации выстроились очереди — пермяки хотели привиться именно «Лайтом». Вскоре препарат закончился. Власти позже заявили, что впредь использовать его будут только для ревакцинации.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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