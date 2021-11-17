В Перми появится электробус

Электробус появится в Перми в феврале Фото: Денис Моргунов © URA.RU

«КамАЗ» поставит в Пермь электробус и две зарядные станции. Соответствующее соглашение подписано на «Транспортной неделе» в Москве. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

«В феврале „КамАЗ“ безвозмездно поставит в Пермь электробус и две заряженные станции», — сообщается в сторис губернатора. Планируется запустить автобус по маршруту №50.

Тестовый запуск электробуса поможет понять, как покажет себя его батарея в погодных условиях Пермского края. На «Транспортной неделе» пермская делегация представила достижения Прикамья в области интеллектуальных транспортных систем, а также сама познакомилась с практиками коллег из других регионов.