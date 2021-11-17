17 ноября 2021
16 ноября 2021

В Перми появится электробус

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозные дни. Тюмень, снег, зима, автобус, общественный транспорт, дорога
Электробус появится в Перми в феврале Фото:

«КамАЗ» поставит в Пермь электробус и две зарядные станции. Соответствующее соглашение подписано на «Транспортной неделе» в Москве. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

«В феврале „КамАЗ“ безвозмездно поставит в Пермь электробус и две заряженные станции», — сообщается в сторис губернатора. Планируется запустить автобус по маршруту №50.

Тестовый запуск электробуса поможет понять, как покажет себя его батарея в погодных условиях Пермского края. На «Транспортной неделе» пермская делегация представила достижения Прикамья в области интеллектуальных транспортных систем, а также сама познакомилась с практиками коллег из других регионов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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