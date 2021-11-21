В Челябинске снесли барак, из которого не хотела уходить семья

Опасное строение сровняли с землей спецтехникой (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске судебные приставы принудительно выселили из ветхо-аварийного дома семейную пару. Жильцы отказывались переезжать в новую квартиру, поскольку считали, что ее площадь неравноценна опасному бараку. Об этом URA.RU сообщили в УФССП России по региону.

«Собственникам аварийной недвижимости предоставили новую однокомнатную квартиру. Но они отказывались оставлять разваливающийся дом, не имеющий водопровода и с удобствами во дворе. Пару не устраивала площадь предоставленной квартиры: они были уверены, что имеют право на большее количество квадратных метров. Супружеская пара вновь перебралась в старый дом», — сообщили в пресс-службе ведомства.

За подтверждением своей позиции супруги ранее обратились в суд. Но решения целого ряда судебных инстанций, в том числе Верховного суда РФ, были однозначны: предоставление нового жилья осуществлено в полном соответствии с российским законодательством. В результате жильцы покинули барак, но потом вновь вернулись туда.

Для предотвращения их вселения рабочие ранее сняли оконные блоки и двери, отключили электроэнергию. Но граждане вселились не в свою бывшую квартиру с отсутствующими окнами и дверями, а в соседнюю. Самовольно и с нарушениями они подключили электроэнергию. И стали там жить, нисколько не беспокоясь, что дом может в любой момент развалиться или сгореть.

Исполнительное производство было возобновлено вновь. И в этот раз судебные приставы и представители мэрии Челябинска избрали кардинальный вариант выселения. Разваливающийся дом сровняли с землей строительной техникой. Нелегальным жильцам дали время, чтобы они забрали вещи.