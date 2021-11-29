29 ноября 2021

В Пермском крае запретили новогодние корпоративы

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Новогодние корпоративы в Перми попали под запрет Фото:
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Коронавирус COVID-19

Власти Пермского края запретили компаниям проводить новогодние корпоративы. Массовые праздники предлагается отменить или перенести на январь.

«В Пермском крае до 10 января 2022 года подлежат отмене, а при невозможности — переносу на более поздний срок проведения запланированных мероприятий, предполагающих большое скопление людей, например, деловых, развлекательных (досуговых), публичных, общественных, а также праздничных корпоративных мероприятий», — говорится на сайте правительства региона. Власти связывают запрет с неблагополучной ситуацией с распространением коронавируса.

Ранее стало известно, что для борьбы с COVID-19 до 10 января в Прикамье продлены все ограничительные меры. Сохраняется система QR-кодов, запрет на работу общепита по ночам, режим самоизоляции для непривитых граждан старше 60 лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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