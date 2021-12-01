01 декабря 2021

В Пермском крае раздадут подарки вакцинированным

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Пермяки смогут получить скидку в 500 рублей на посещение театра или спорткомплекса Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Вакцинированным пермякам дадут промокоды на скидку на посещение театра, бассейна или фитнес-зала. Всего подарки смогут получить 50 тысяч жителей Перми, Пермского муниципального района и Краснокамска, которые завершили иммунизацию от коронавируса в декабре. Об этом сообщается на сайте правительства Пермского края.

«Минздрав Пермского края с 1 декабря запускает акцию для пермяков, прошедших вакцинацию от коронавируса. В рамках нее 50 тысяч жителей Перми, Пермского муниципального района и Краснокамского городского округа получат промокоды, дающие скидку на приобретение билетов в театр и на посещение бассейна и фитнес-зала», — сообщается на сайте. Конкурс проводится совместно с Театром-Театром и спорткомплексом «Олимпия».

По условиям, жители, которые завершили процесс вакцинации в период начиная с 1 декабря смогут получить единоразовую скидку в 500 рублей на: покупку билетов в Театр-Театр (включительно до 15 декабря), разовое посещение бассейна спорткомплекса «Олимпия» (включительно до 15 января 2022 года). На 2 декабря в крае вакцинировано первым компонентом привито 1 169 759 человек, завершили иммунизацию — 826 825 жителей региона. За сутки заразилось 690 пермяков, выздоровело 676, умерло — 21.

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Вакцинированным пермякам дадут промокоды на скидку на посещение театра, бассейна или фитнес-зала. Всего подарки смогут получить 50 тысяч жителей Перми, Пермского муниципального района и Краснокамска, которые завершили иммунизацию от коронавируса в декабре. Об этом сообщается на сайте правительства Пермского края. «Минздрав Пермского края с 1 декабря запускает акцию для пермяков, прошедших вакцинацию от коронавируса. В рамках нее 50 тысяч жителей Перми, Пермского муниципального района и Краснокамского городского округа получат промокоды, дающие скидку на приобретение билетов в театр и на посещение бассейна и фитнес-зала», — сообщается на сайте. Конкурс проводится совместно с Театром-Театром и спорткомплексом «Олимпия». По условиям, жители, которые завершили процесс вакцинации в период начиная с 1 декабря смогут получить единоразовую скидку в 500 рублей на: покупку билетов в Театр-Театр (включительно до 15 декабря), разовое посещение бассейна спорткомплекса «Олимпия» (включительно до 15 января 2022 года). На 2 декабря в крае вакцинировано первым компонентом привито 1 169 759 человек, завершили иммунизацию — 826 825 жителей региона. За сутки заразилось 690 пермяков, выздоровело 676, умерло — 21.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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