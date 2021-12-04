Британские ученые назвали сроки окончания пандемии

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Пандемия не отступит, минимум, до 206 года, считают ученые Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Коронавирус будет представлять опасность для населения Земли минимум до 2026 года. Такие выводы сделали ученые британской Scientific Advisory Group for Emergencies.

«SARS-CoV-2 по-прежнему будет представлять угрозу для системы здравоохранения и требовать активного контроля посредством вакцинации и мониторинга данных в течение, как минимум, пяти следующих лет», — указано в заявлении ученых.

В России же, напротив, считают, что пандемия начинает отступать. Например, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что распространение омикрон-штамма коронавируса может привести к завершению пандемии COVID-19. Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров согласен с коллегой. Объясняется это тем, что новый штамм не вызывает тяжелых поражений легких.

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Коронавирус будет представлять опасность для населения Земли минимум до 2026 года. Такие выводы сделали ученые британской Scientific Advisory Group for Emergencies. «SARS-CoV-2 по-прежнему будет представлять угрозу для системы здравоохранения и требовать активного контроля посредством вакцинации и мониторинга данных в течение, как минимум, пяти следующих лет», — указано в заявлении ученых. В России же, напротив, считают, что пандемия начинает отступать. Например, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что распространение омикрон-штамма коронавируса может привести к завершению пандемии COVID-19. Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров согласен с коллегой. Объясняется это тем, что новый штамм не вызывает тяжелых поражений легких.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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