Британские ученые назвали сроки окончания пандемии

Пандемия не отступит, минимум, до 206 года, считают ученые Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коронавирус будет представлять опасность для населения Земли минимум до 2026 года. Такие выводы сделали ученые британской Scientific Advisory Group for Emergencies.

«SARS-CoV-2 по-прежнему будет представлять угрозу для системы здравоохранения и требовать активного контроля посредством вакцинации и мониторинга данных в течение, как минимум, пяти следующих лет», — указано в заявлении ученых.

В России же, напротив, считают, что пандемия начинает отступать. Например, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что распространение омикрон-штамма коронавируса может привести к завершению пандемии COVID-19. Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров согласен с коллегой. Объясняется это тем, что новый штамм не вызывает тяжелых поражений легких.