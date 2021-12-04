Британские ученые назвали сроки окончания пандемии

Коронавирус будет представлять опасность для населения Земли минимум до 2026 года. Такие выводы сделали ученые британской Scientific Advisory Group for Emergencies.
«SARS-CoV-2 по-прежнему будет представлять угрозу для системы здравоохранения и требовать активного контроля посредством вакцинации и мониторинга данных в течение, как минимум, пяти следующих лет», — указано в заявлении ученых.
В России же, напротив, считают, что пандемия начинает отступать. Например, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что распространение омикрон-штамма коронавируса может привести к завершению пандемии COVID-19. Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров согласен с коллегой. Объясняется это тем, что новый штамм не вызывает тяжелых поражений легких.
Коронавирус будет представлять опасность для населения Земли минимум до 2026 года. Такие выводы сделали ученые британской Scientific Advisory Group for Emergencies. «SARS-CoV-2 по-прежнему будет представлять угрозу для системы здравоохранения и требовать активного контроля посредством вакцинации и мониторинга данных в течение, как минимум, пяти следующих лет», — указано в заявлении ученых. В России же, напротив, считают, что пандемия начинает отступать. Например, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что распространение омикрон-штамма коронавируса может привести к завершению пандемии COVID-19. Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров согласен с коллегой. Объясняется это тем, что новый штамм не вызывает тяжелых поражений легких.