В Центре Гамалеи предрекли конец пандемии COVID

04 декабря 2021 в 05:04 Размер текста - 17 +

Штамм «Омикрон» приведет к концу пандемии Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Распространение омикрон-штамма коронавируса может привести к завершению пандемии COVID-19. Об этом заявил вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. «Даже если окажется, что он так заразен, что распространится по всему миру, то это будет более легкое заболевание, чем есть сейчас, может быть, даже гораздо более легкое. <…> Сейчас умирают порядка 3% (больных, — ред.), а с этим штаммом, если он действительно будет распространяться, то, скорее всего, патогенность будет снижена. Если по летальности коронавирус будет сопоставим с гриппом, тогда уже будем считать, что пандемия закончена. Пандемия имеет шанс закончиться с „омикроном“», — рассказал Альтштейн в интервью радио Sputnik. При этом он отметил, что новый вид коронавируса не успеет распространиться до Нового года. По словам Альтштейна, для этого вирусу необходимо хотя бы полгода. Новый штамм коронавируса «Омикрон» впервые обнаружили в ЮАР. ВОЗ сообщила, что новая мутация может вызывать повторные заражения у ранее переболевших, передает телеканал 360. Организация также признала, что существующие вакцины малоэффективны против этого штамма COVID-19. Из-за нового варианта коронавируса власти страны уже ввели двухнедельный карантин для приезжающих из ЮАР и соседних стран. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Распространение омикрон-штамма коронавируса может привести к завершению пандемии COVID-19. Об этом заявил вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. «Даже если окажется, что он так заразен, что распространится по всему миру, то это будет более легкое заболевание, чем есть сейчас, может быть, даже гораздо более легкое. <…> Сейчас умирают порядка 3% (больных, — ред.), а с этим штаммом, если он действительно будет распространяться, то, скорее всего, патогенность будет снижена. Если по летальности коронавирус будет сопоставим с гриппом, тогда уже будем считать, что пандемия закончена. Пандемия имеет шанс закончиться с „омикроном“», — рассказал Альтштейн в интервью радио Sputnik. При этом он отметил, что новый вид коронавируса не успеет распространиться до Нового года. По словам Альтштейна, для этого вирусу необходимо хотя бы полгода. Новый штамм коронавируса «Омикрон» впервые обнаружили в ЮАР. ВОЗ сообщила, что новая мутация может вызывать повторные заражения у ранее переболевших, передает телеканал 360. Организация также признала, что существующие вакцины малоэффективны против этого штамма COVID-19. Из-за нового варианта коронавируса власти страны уже ввели двухнедельный карантин для приезжающих из ЮАР и соседних стран.