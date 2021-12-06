06 декабря 2021

Экономист предрекла росте цен на продукты из-за омикрон-штамма

© Служба новостей «URA.RU»
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При быстром темпе распространения нового штамма, страну ждут серьезные ограничительные меры и, как следствие, рост инфляции, заявила экономист Фото:
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Распространение штамма «Омикрон» может привести к росту инфляции, а следовательно, к повышению цен на продукты. Об этом заявила руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР (Центр стратегических разработок) Наталья Сафина.

«Если риски о его [омикрон-штамма — прим. URA.RU] быстром распространении и неэффективности существующих вакцин против нового штамма оправдаются, то это может спровоцировать новую волну серьезных ограничительных мер по примеру первой половины 2020 года. В такой ситуации инфляционное давление может сохраниться гораздо более длительное время», — сообщила Сафина в разговоре с агентством «Прайм».

Распространение нового агрессивного штамма может повысить риски в сфере инфляционных тенденций, отметила Савина. Однако, если темпы распространения «Омикрона» удастся сдержать, возвращение инфляции к целевым 4% произойдет предположительно к началу 2023 года.

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Распространение штамма «Омикрон» может привести к росту инфляции, а следовательно, к повышению цен на продукты. Об этом заявила руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР (Центр стратегических разработок) Наталья Сафина. «Если риски о его [омикрон-штамма — прим. URA.RU] быстром распространении и неэффективности существующих вакцин против нового штамма оправдаются, то это может спровоцировать новую волну серьезных ограничительных мер по примеру первой половины 2020 года. В такой ситуации инфляционное давление может сохраниться гораздо более длительное время», — сообщила Сафина в разговоре с агентством «Прайм». Распространение нового агрессивного штамма может повысить риски в сфере инфляционных тенденций, отметила Савина. Однако, если темпы распространения «Омикрона» удастся сдержать, возвращение инфляции к целевым 4% произойдет предположительно к началу 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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