Экономист предрекла росте цен на продукты из-за омикрон-штамма

07 декабря 2021 в 05:59 Размер текста - 17 +

При быстром темпе распространения нового штамма, страну ждут серьезные ограничительные меры и, как следствие, рост инфляции, заявила экономист Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Распространение штамма «Омикрон» может привести к росту инфляции, а следовательно, к повышению цен на продукты. Об этом заявила руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР (Центр стратегических разработок) Наталья Сафина. «Если риски о его [омикрон-штамма — прим. URA.RU] быстром распространении и неэффективности существующих вакцин против нового штамма оправдаются, то это может спровоцировать новую волну серьезных ограничительных мер по примеру первой половины 2020 года. В такой ситуации инфляционное давление может сохраниться гораздо более длительное время», — сообщила Сафина в разговоре с агентством «Прайм». Распространение нового агрессивного штамма может повысить риски в сфере инфляционных тенденций, отметила Савина. Однако, если темпы распространения «Омикрона» удастся сдержать, возвращение инфляции к целевым 4% произойдет предположительно к началу 2023 года. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Распространение штамма «Омикрон» может привести к росту инфляции, а следовательно, к повышению цен на продукты. Об этом заявила руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР (Центр стратегических разработок) Наталья Сафина. «Если риски о его [омикрон-штамма — прим. URA.RU] быстром распространении и неэффективности существующих вакцин против нового штамма оправдаются, то это может спровоцировать новую волну серьезных ограничительных мер по примеру первой половины 2020 года. В такой ситуации инфляционное давление может сохраниться гораздо более длительное время», — сообщила Сафина в разговоре с агентством «Прайм». Распространение нового агрессивного штамма может повысить риски в сфере инфляционных тенденций, отметила Савина. Однако, если темпы распространения «Омикрона» удастся сдержать, возвращение инфляции к целевым 4% произойдет предположительно к началу 2023 года.