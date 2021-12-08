Приставы списали с карты пермяка деньги, украденные школьницей

09 декабря 2021 в 11:46 Размер текста - 17 +

Школьница перевела на карту друга украденные деньги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми приставы списали с банковской карты жителя деньги, украденные 16-летней школьницей. Об этом сообщается на сайте СК по Пермскому краю. Девушка незаконно завладела телефоном своей 28-летней соседки по общежитию, к номеру которого была привязана карта. Чужие деньги школьница перевела своему другу, имеющему задолженность. «Обвиняемая, используя данный телефон, совершила перевод денежных средств в сумме 3 тысяч рублей на банковский счет своего друга, не осведомленного о ее преступных намерениях. Воспользоваться похищенными денежными средствами девушка не смогла, так как они были списаны судебными приставами в счет погашения задолженности ее друга», — говорится на сайте ведомства. Кроме этого, несовершеннолетняя нашла на улице чужой мобильный телефон, к которому также был привязан счет банковской карты. С него школьница перевела на свой банковский счет 6 тысяч рублей и потратила их на свои нужды. В отношении пермячки возбудили уголовное дело по статье «Кража» (п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ), оно направлено на рассмотрение в суд. Школьница уже имеет судимость. За аналогичные преступления ее привлекали к обязательным работам. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Перми приставы списали с банковской карты жителя деньги, украденные 16-летней школьницей. Об этом сообщается на сайте СК по Пермскому краю. Девушка незаконно завладела телефоном своей 28-летней соседки по общежитию, к номеру которого была привязана карта. Чужие деньги школьница перевела своему другу, имеющему задолженность. «Обвиняемая, используя данный телефон, совершила перевод денежных средств в сумме 3 тысяч рублей на банковский счет своего друга, не осведомленного о ее преступных намерениях. Воспользоваться похищенными денежными средствами девушка не смогла, так как они были списаны судебными приставами в счет погашения задолженности ее друга», — говорится на сайте ведомства. Кроме этого, несовершеннолетняя нашла на улице чужой мобильный телефон, к которому также был привязан счет банковской карты. С него школьница перевела на свой банковский счет 6 тысяч рублей и потратила их на свои нужды. В отношении пермячки возбудили уголовное дело по статье «Кража» (п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ), оно направлено на рассмотрение в суд. Школьница уже имеет судимость. За аналогичные преступления ее привлекали к обязательным работам.