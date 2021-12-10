В Общественной палате РФ пояснили смысл ответа Путина Сокурову

10 декабря 2021 в 21:19 Размер текста - 17 +

Владимир Путин вступил в дискуссию с Александром Сокуровым во время заседания СПЧ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заседание СПЧ, на котором у президента РФ Владимира Путина и режиссера Александр Сокурова возникла дискуссия, показало, что глава государства демонстрирует ответственность за каждое произнесенное слово, и призывает к этому других. Об этом в разговоре с URA.RU заявил председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, лауреат премии президента РФ за вклад в укрепление единства российской нации 2021 года Владимир Зорин. «Я думаю, что это не спор. Президент изложил государственную позицию, продемонстрировал глубокое знание конфессиональной обстановки в нашей стране, расставил акценты. Он лично продемонстрировал, что в нашей национальной политике необходимы ответственность за каждое произнесенное слово, и призвал к этой ответственности других. Я полностью разделяю его позицию и благодарен за то, что он ее озвучил именно публично в дискуссии», — сказал Владимир Зорин. Общественник отметил высокое отношение президента к межнациональной тематике. «Он назвал межнациональные отношения хрупкой темой и указал, что их нельзя касаться бездумными публичными заявлениями. Это очень верное замечание, которое относится ко всем, кто хотел бы пропиариться на теме миграционной политики, правах представителей коренных малочисленных народов, проблемах федерализма. Конечно, эти вопросы надо обсуждать, но профессионально, деликатно, не разжигая имеющихся противоречий», — объяснил собеседник агентства. Зорин также рассказал, что имел в виду Путин, когда говорил о двух тысячах территориальных споров. «Все эти конфликтные ситуации остались нам из прошлого, в результате национально-территориального размежевания, которое происходило во все периоды Советского Союза. Это вопросы использования земли, вопросы переселения отдельных народов, вопросы передачи отдельных территорий из одной союзной республике в другую. Некоторые из них перешли в открытую фазу. Здесь можно вспомнить осетино-ингушский конфликт, который имел место в 1990-е годы. Тогда большими усилиями ситуацию удалось нормализовать. И сейчас сохранились конфликтные ситуации из прошлого. Часть из них имеют латентную, скрытую форму. Неграмотно вмешиваться, не зная истории в эти вопросы, это только вредить», — подчеркнул председатель комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений. 9 декабря состоялось заседание СПЧ. В ходе встречи режиссер Сокуров заявил, что республики Северного Кавказа стали националистическими и предложил отпустить нежелающих входить в состав РФ. В ответ на это Владимир Путин сказал, что никто не хочет сепаратизма и призвал Сокурова не превращать встречу в ток-шоу. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Заседание СПЧ, на котором у президента РФ Владимира Путина и режиссера Александр Сокурова возникла дискуссия, показало, что глава государства демонстрирует ответственность за каждое произнесенное слово, и призывает к этому других. Об этом в разговоре с URA.RU заявил председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, лауреат премии президента РФ за вклад в укрепление единства российской нации 2021 года Владимир Зорин. «Я думаю, что это не спор. Президент изложил государственную позицию, продемонстрировал глубокое знание конфессиональной обстановки в нашей стране, расставил акценты. Он лично продемонстрировал, что в нашей национальной политике необходимы ответственность за каждое произнесенное слово, и призвал к этой ответственности других. Я полностью разделяю его позицию и благодарен за то, что он ее озвучил именно публично в дискуссии», — сказал Владимир Зорин. Общественник отметил высокое отношение президента к межнациональной тематике. «Он назвал межнациональные отношения хрупкой темой и указал, что их нельзя касаться бездумными публичными заявлениями. Это очень верное замечание, которое относится ко всем, кто хотел бы пропиариться на теме миграционной политики, правах представителей коренных малочисленных народов, проблемах федерализма. Конечно, эти вопросы надо обсуждать, но профессионально, деликатно, не разжигая имеющихся противоречий», — объяснил собеседник агентства. Зорин также рассказал, что имел в виду Путин, когда говорил о двух тысячах территориальных споров. «Все эти конфликтные ситуации остались нам из прошлого, в результате национально-территориального размежевания, которое происходило во все периоды Советского Союза. Это вопросы использования земли, вопросы переселения отдельных народов, вопросы передачи отдельных территорий из одной союзной республике в другую. Некоторые из них перешли в открытую фазу. Здесь можно вспомнить осетино-ингушский конфликт, который имел место в 1990-е годы. Тогда большими усилиями ситуацию удалось нормализовать. И сейчас сохранились конфликтные ситуации из прошлого. Часть из них имеют латентную, скрытую форму. Неграмотно вмешиваться, не зная истории в эти вопросы, это только вредить», — подчеркнул председатель комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений. 9 декабря состоялось заседание СПЧ. В ходе встречи режиссер Сокуров заявил, что республики Северного Кавказа стали националистическими и предложил отпустить нежелающих входить в состав РФ. В ответ на это Владимир Путин сказал, что никто не хочет сепаратизма и призвал Сокурова не превращать встречу в ток-шоу.