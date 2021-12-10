В России собирают подписи против антиваксеров в Telegram

10 декабря 2021 в 20:13 Размер текста - 17 +

Создатели петиции призвали Telegram бороться с фейками о прививках Фото: Анна Майорова © URA.RU Противники антиваксеров написали петицию основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову. Они заявили, что площадка не удаляет высказывания антипрививочников после жалоб пользователей. «Еесли ряд площадок — такие как Youtube, ВК, Facebook и Instagram — удаляют вредоносный контент после жалоб пользователей. То Telegram остается комфортным местом для распространения баек про смертельный вред прививок, козни мирового правительства, чипирование и прочий антинаучный бред», — написали участники объединения «Мракоборец», которые создали петицию с обращением к Павлу Дурову на сайте change.org. Создатель петиции предлагает ввести в Telegram простой и понятный механизм отправки жалоб на пропаганду против вакцинации и ложную информацию о коронавирусе. Еще среди инициатив — маркировать сообщества антиваксеров, а также активнее участвовать в их аудите и блокировке. Петицию подписал 221 человек. Ранее начальник управления по общественным проектам администрации президента РФ Сергей Новиков назвал отрицание необходимости прививаться от коронавируса стратегией по уничтожению народа России. Депутаты Госдумы от «Единой России» методички с рекомендациями по работе с теми, кто верит мифам о вакцинах и QR-кодах. В списке есть распространенные фейки и аргументы для ответа. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Противники антиваксеров написали петицию основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову. Они заявили, что площадка не удаляет высказывания антипрививочников после жалоб пользователей. «Еесли ряд площадок — такие как Youtube, ВК, Facebook и Instagram — удаляют вредоносный контент после жалоб пользователей. То Telegram остается комфортным местом для распространения баек про смертельный вред прививок, козни мирового правительства, чипирование и прочий антинаучный бред», — написали участники объединения «Мракоборец», которые создали петицию с обращением к Павлу Дурову на сайте change.org. Создатель петиции предлагает ввести в Telegram простой и понятный механизм отправки жалоб на пропаганду против вакцинации и ложную информацию о коронавирусе. Еще среди инициатив — маркировать сообщества антиваксеров, а также активнее участвовать в их аудите и блокировке. Петицию подписал 221 человек. Ранее начальник управления по общественным проектам администрации президента РФ Сергей Новиков назвал отрицание необходимости прививаться от коронавируса стратегией по уничтожению народа России. Депутаты Госдумы от «Единой России» методички с рекомендациями по работе с теми, кто верит мифам о вакцинах и QR-кодах. В списке есть распространенные фейки и аргументы для ответа.