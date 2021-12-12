Жители Нижнего Тагила задыхаются от местного крематория

13 декабря 2021 в 07:49 Размер текста - 17 +

Жители Нижнего Тагила засняли, как катафалки отвозят трупы в крематорий Фото: Михаил Емельянов Жители Нижнего Тагила Свердловской области пожаловались на дым от крематория, работу которого они считают незаконной. Горожане обратились к мэру Владиславу Пинаеву, рассказал читатель URA.RU. «Жители написали письмо Пинаеву с просьбой не допустить фальсификации назначения земли, 102 подписи, в том числе детсад „Гармония“, который рядом с крематорием. Пришел ответ на заявление в полицию, что вопросом занялся отдел коррупции. Сегодня увидели, как катафалки привезли трупов, позвонили в полицию, они проигнорировали», — сообщил читатель URA.RU. По его словам, полиция приехала только после звонка в МВД по Свердловской области. Они проверили жителей, а крематорий смотреть не стали. Ранее жители поселка Сухоложский Нижнего Тагила начали протестовать из-за строительства крематория рядом с микрорайоном. Жительница города Ольга сообщила URA.RU, что они не хотят дышать дымом от сжигания трупов и наблюдать катафалки. По ее словам, люди возмущены и планируют отстаивать права. Через дорогу от крематория находятся школа, детский сад, жилые дома, различные компании и производства, сказала Ольга. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жители Нижнего Тагила Свердловской области пожаловались на дым от крематория, работу которого они считают незаконной. Горожане обратились к мэру Владиславу Пинаеву, рассказал читатель URA.RU. «Жители написали письмо Пинаеву с просьбой не допустить фальсификации назначения земли, 102 подписи, в том числе детсад „Гармония“, который рядом с крематорием. Пришел ответ на заявление в полицию, что вопросом занялся отдел коррупции. Сегодня увидели, как катафалки привезли трупов, позвонили в полицию, они проигнорировали», — сообщил читатель URA.RU. По его словам, полиция приехала только после звонка в МВД по Свердловской области. Они проверили жителей, а крематорий смотреть не стали. Ранее жители поселка Сухоложский Нижнего Тагила начали протестовать из-за строительства крематория рядом с микрорайоном. Жительница города Ольга сообщила URA.RU, что они не хотят дышать дымом от сжигания трупов и наблюдать катафалки. По ее словам, люди возмущены и планируют отстаивать права. Через дорогу от крематория находятся школа, детский сад, жилые дома, различные компании и производства, сказала Ольга.