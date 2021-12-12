Источник назвал обязанности нового свердловского зампрокурора

Александр Дуркин возьмет на себя часть обязанностей прокурора Свердловской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Новый первый заместитель прокурора Свердловской области Александр Дуркин, направленный в регион из Санкт-Петербурга, будет курировать ряд вопросов, среди которых деятельность свердловского ГУ ФСИН. Об этом сообщил источник URA.RU в ведомстве.

«Дуркин, кроме прочего, будет курировать ГУ ФСИН, однако это не будет его основной деятельностью. Его круг обязанностей лишь несколько уже, чем у прокурора Свердловской области [Бориса Крылова]», — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что у других заместителей прокурора значительно меньше обязанностей, чем будет у Дуркина.

В пресс-службе Генпрокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу (УрФО) URA.RU не прокомментировали назначение. Агентство направило запрос в ведомство.

Сообщения о назначении Дуркина на пост появились 13 декабря. Он перешел в регион с поста прокурора Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Источники URA.RU считают, что Дуркин совершил карьерный скачок.