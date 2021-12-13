Читатели Die Welt высмеяли угрозы главы МИД Германии в адрес РФ. «Путин трепещет»

14 декабря 2021 в 08:09 Размер текста - 17 +

В ФРГ заявили о последствиях для РФ в случаев вторжения на Украину Фото: Николай Бастриков © URA.RU Читатели немецкой газеты Die Welt посмеялись над заявлением нового главы МИД Германии Анналены Бербок. Она заявила, что у России будут серьезные последствия в случае «агрессивных действий». В комментариях назвали ее неопытным и вспыльчивым человеком и пошутили, что президент РФ Владимир Путин трепещет от ее угроз. «Бербок угрожает, и Путин трепещет. Теперь Россия должна опасаться того, что после ее завоевания бундесвером она будет охвачена зеленой климатической политикой», — написал читатель издания Die Welt, передает РИА «Новости». Глава МИД Германии, видимо, думает, что лично может «угрожать» России, высказался другой комментатор. По его словам, это может быть опасно для тех, кто переоценивает свои возможности. «Что за детское позерство. Неловко», — написал еще один пользователь. Другой комментатор сказал, что не боится русских, но напуган «морализаторской и высокомерной политикой лево-зеленых благодетелей». «Как в дешевом фильме. Однако этот неопытный, вспыльчивый человек является главой нашего МИД и представляет нашу страну», — написал читатель немецкого издания. Ранее Бербок предупредила Россию о последствиях в случае «вторжения» на Украину и «агрессивных действий», передает Life . Она заявила, что Россию будут ждать серьезные дипломатические и экономические последствия. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Читатели немецкой газеты Die Welt посмеялись над заявлением нового главы МИД Германии Анналены Бербок. Она заявила, что у России будут серьезные последствия в случае «агрессивных действий». В комментариях назвали ее неопытным и вспыльчивым человеком и пошутили, что президент РФ Владимир Путин трепещет от ее угроз. «Бербок угрожает, и Путин трепещет. Теперь Россия должна опасаться того, что после ее завоевания бундесвером она будет охвачена зеленой климатической политикой», — написал читатель издания Die Welt, передает РИА «Новости». Глава МИД Германии, видимо, думает, что лично может «угрожать» России, высказался другой комментатор. По его словам, это может быть опасно для тех, кто переоценивает свои возможности. «Что за детское позерство. Неловко», — написал еще один пользователь. Другой комментатор сказал, что не боится русских, но напуган «морализаторской и высокомерной политикой лево-зеленых благодетелей». «Как в дешевом фильме. Однако этот неопытный, вспыльчивый человек является главой нашего МИД и представляет нашу страну», — написал читатель немецкого издания. Ранее Бербок предупредила Россию о последствиях в случае «вторжения» на Украину и «агрессивных действий», передает Life. Она заявила, что Россию будут ждать серьезные дипломатические и экономические последствия.