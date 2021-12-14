Вирусолог: «Омикрон» является предвестником конца пандемии

Омикрон-штамм отличается более легким течением даже у невакцинированных пациентов и может предвещать конец пандемии коронавируса. Об этом заявил вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А.Энгельгардта Петр Чумаков.
«„Омикрон“ менее болезнетворный, он дает более мягкое течение, даже у больных, которые не вакцинированы, в целом, протекает более мягко. Потому что этот штамм прошел определенную аттенуацию (ослабление вируса). Есть надежда, что „омикрон“ является предвестником уже конца пандемии», — сообщил Чумаков на телеканале «Россия 24».
В ближайшее время количество зараженных омикрон-штаммом сильно возрастет, отметил вирусолог. Однако, по его мнению, тяжесть заболевания будет снижаться.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о заразности штамма «Омикрон». Она заявила, что один человек, инфицированный новым штаммом коронавируса «Омикрон», может заразить до 3 людей.
Омикрон-штамм отличается более легким течением даже у невакцинированных пациентов и может предвещать конец пандемии коронавируса. Об этом заявил вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А.Энгельгардта Петр Чумаков. «„Омикрон“ менее болезнетворный, он дает более мягкое течение, даже у больных, которые не вакцинированы, в целом, протекает более мягко. Потому что этот штамм прошел определенную аттенуацию (ослабление вируса). Есть надежда, что „омикрон“ является предвестником уже конца пандемии», — сообщил Чумаков на телеканале «Россия 24». В ближайшее время количество зараженных омикрон-штаммом сильно возрастет, отметил вирусолог. Однако, по его мнению, тяжесть заболевания будет снижаться. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о заразности штамма «Омикрон». Она заявила, что один человек, инфицированный новым штаммом коронавируса «Омикрон», может заразить до 3 людей.