14 декабря 2021

Вирусолог: «Омикрон» является предвестником конца пандемии

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Чумаков выразил надежду, что после омикрон-штамма пандемия закончится Фото:
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Коронавирус COVID-19

Омикрон-штамм отличается более легким течением даже у невакцинированных пациентов и может предвещать конец пандемии коронавируса. Об этом заявил вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А.Энгельгардта Петр Чумаков.

«„Омикрон“ менее болезнетворный, он дает более мягкое течение, даже у больных, которые не вакцинированы, в целом, протекает более мягко. Потому что этот штамм прошел определенную аттенуацию (ослабление вируса). Есть надежда, что „омикрон“ является предвестником уже конца пандемии», — сообщил Чумаков на телеканале «Россия 24».

В ближайшее время количество зараженных омикрон-штаммом сильно возрастет, отметил вирусолог. Однако, по его мнению, тяжесть заболевания будет снижаться.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о заразности штамма «Омикрон». Она заявила, что один человек, инфицированный новым штаммом коронавируса «Омикрон», может заразить до 3 людей.

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Омикрон-штамм отличается более легким течением даже у невакцинированных пациентов и может предвещать конец пандемии коронавируса. Об этом заявил вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А.Энгельгардта Петр Чумаков. «„Омикрон“ менее болезнетворный, он дает более мягкое течение, даже у больных, которые не вакцинированы, в целом, протекает более мягко. Потому что этот штамм прошел определенную аттенуацию (ослабление вируса). Есть надежда, что „омикрон“ является предвестником уже конца пандемии», — сообщил Чумаков на телеканале «Россия 24». В ближайшее время количество зараженных омикрон-штаммом сильно возрастет, отметил вирусолог. Однако, по его мнению, тяжесть заболевания будет снижаться. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о заразности штамма «Омикрон». Она заявила, что один человек, инфицированный новым штаммом коронавируса «Омикрон», может заразить до 3 людей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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