Памятник металлургу создавали три месяца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Верхней Пышме (Свердловская область) генеральный директор УГМК Андрей Козицын и глава городского округа Верхняя Пышма Иван Соломин открыли бронзово-медный памятник металлургу «Наш хранитель». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГМК.

«Металлургия — это то, с чего все началось: сначала поселок Медный рудник, потом город Верхняя Пышма, который образовался вокруг градообразующего предприятия, „Уралэлектромедь“», — сказал Козицын на церемонии. Он подчеркнул, что работа отрасли позволяет обеспечить город и его жителей. Глава городского округа Иван Соломин поблагодарил металлургов за их вклад в развитие города.

Сам хранитель сделан из бронзы, а льющийся металл выполнен из меди. Монумент возвели за три месяца. Скульпторы признались, что столкнулись с трудностями во время создания хранителя, однако задача была интересной и творческой. «В скульптурной композиции показан плавильщик, который разбивает летку анодной печи», — говорится в сообщении пресс-службы. Высота памятника составила 3,5 метра, в вес — почти четыре тонны.

Памятник стоит у здания администрации горда и считается центром композиции площади. Позднее вокруг него планируют высадить деревья и установить фонтан.

Фото: пресс-служба УГМК

Фото: пресс-служба УГМК

Фото: пресс-служба УГМК