Глава УГМК открыл памятник рядом с мэрией в Верхней Пышме. Фото, видео

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Памятник металлургу создавали три месяца Фото:

В Верхней Пышме (Свердловская область) генеральный директор УГМК Андрей Козицын и глава городского округа Верхняя Пышма Иван Соломин открыли бронзово-медный памятник металлургу «Наш хранитель». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГМК.

«Металлургия — это то, с чего все началось: сначала поселок Медный рудник, потом город Верхняя Пышма, который образовался вокруг градообразующего предприятия, „Уралэлектромедь“», — сказал Козицын на церемонии. Он подчеркнул, что работа отрасли позволяет обеспечить город и его жителей. Глава городского округа Иван Соломин поблагодарил металлургов за их вклад в развитие города.

Сам хранитель сделан из бронзы, а льющийся металл выполнен из меди. Монумент возвели за три месяца. Скульпторы признались, что столкнулись с трудностями во время создания хранителя, однако задача была интересной и творческой. «В скульптурной композиции показан плавильщик, который разбивает летку анодной печи», — говорится в сообщении пресс-службы. Высота памятника составила 3,5 метра, в вес — почти четыре тонны.

Памятник стоит у здания администрации горда и считается центром композиции площади. Позднее вокруг него планируют высадить деревья и установить фонтан.

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В Верхней Пышме (Свердловская область) генеральный директор УГМК Андрей Козицын и глава городского округа Верхняя Пышма Иван Соломин открыли бронзово-медный памятник металлургу «Наш хранитель». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГМК. «Металлургия — это то, с чего все началось: сначала поселок Медный рудник, потом город Верхняя Пышма, который образовался вокруг градообразующего предприятия, „Уралэлектромедь“», — сказал Козицын на церемонии. Он подчеркнул, что работа отрасли позволяет обеспечить город и его жителей. Глава городского округа Иван Соломин поблагодарил металлургов за их вклад в развитие города. Сам хранитель сделан из бронзы, а льющийся металл выполнен из меди. Монумент возвели за три месяца. Скульпторы признались, что столкнулись с трудностями во время создания хранителя, однако задача была интересной и творческой. «В скульптурной композиции показан плавильщик, который разбивает летку анодной печи», — говорится в сообщении пресс-службы. Высота памятника составила 3,5 метра, в вес — почти четыре тонны. Памятник стоит у здания администрации горда и считается центром композиции площади. Позднее вокруг него планируют высадить деревья и установить фонтан.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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