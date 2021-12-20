20 декабря 2021

Путин нашел у Розенбаума заслуги перед Отечеством

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Концерт
Розенбаум был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами Российской Федерации. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Среди награжденных — певец Александр Розенбаум.

Так, согласно указу российского лидера, орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден певец и композитор Александр Розенбаум, а также президент НИИ им Склифосовского Могели Хубутия. Орденов «За заслуги перед Отечеством» III степени удостоены артистка МХТ им. Чехова Нина Гуляева, артистка театра «Современник» Марина Неелова, актер и режиссер Всеволод Шиловский, а также председатель Совета Легенд Ночной хоккейной лиги Александр Якушев.

Кроме того, Путин наградил Орденами Почета прокурора Москвы Дениса Попова и прокурора Краснодарского края Сергея Табельского. Гендиректору АО «Корпорация Тактическое ракетное вооружение» Борису Обносову присвоено звание Героя России.

Ранее телеведущий Андрей Малахов был награжден орденом Дружбы с формулировкой «За большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность». Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получил актер Дмитрий Харатьян,

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами Российской Федерации. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Среди награжденных — певец Александр Розенбаум. Так, согласно указу российского лидера, орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден певец и композитор Александр Розенбаум, а также президент НИИ им Склифосовского Могели Хубутия. Орденов «За заслуги перед Отечеством» III степени удостоены артистка МХТ им. Чехова Нина Гуляева, артистка театра «Современник» Марина Неелова, актер и режиссер Всеволод Шиловский, а также председатель Совета Легенд Ночной хоккейной лиги Александр Якушев. Кроме того, Путин наградил Орденами Почета прокурора Москвы Дениса Попова и прокурора Краснодарского края Сергея Табельского. Гендиректору АО «Корпорация Тактическое ракетное вооружение» Борису Обносову присвоено звание Героя России. Ранее телеведущий Андрей Малахов был награжден орденом Дружбы с формулировкой «За большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность». Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получил актер Дмитрий Харатьян,
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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