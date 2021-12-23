Поддельный диплом у депутата нашли еще в прошлом созыве думы, однако он не сложил полномочия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вице-спикером думы Пять-Яха (ХМАО) станет Сергей Зайцев, у которого силовики нашли поддельный диплом. За его кандидатуру уже проголосовали депутаты в ходе заседания думской комиссии, о чем URA.RU сообщил источник из политтусовки города.

«На совместном заседании депутатских комиссий сняла с себя полномочия Марина Шиндякина, после этого озвучили вопрос об избрании вице-спикером Сергея Зайцева. Прокуратура обнаружила у него поддельный диплом, но это не помешало депутатам проголосовать за его кандидатуру», — говорит инсайдер.

Прокуратура выявила у Зайцева поддельный диплом кунгурского техникума, за что он был осужден и приговорен к десяти тысячам рублей штрафа, ему пришлось уволиться с поста директора кладбища Пыть-Яха. Однако сложить полномочия народный избранник отказался и, несмотря на требования надзорного ведомства о лишении его статуса в думе прошлого созыва, большинство депутатов проголосовали за сохранение мандата.

По словам источника, за избрание Зайцева вице-спикером выступили 15 депутатов из 21. Окончательно он вступит в должность после голосования на ближайшем заседании представительного органа, но по версии инсайдера, вопрос уже решен. «Причем, самое интересное, что в городскую думу он избирался от КПРФ, но с получением статуса вице-спикера готов примкнуть к ЕР. Но нужен ли „Единой России“ такой однопартиец?» — задается вопросом собеседник агентства.

Получить комментарий в думе Пыть-Яха не удалось, там не ответили на звонок журналиста. Сам Зайцев также не взял трубку.

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