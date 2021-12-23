В столице ХМАО в третий раз перенесли открытие школы

Власти Ханты-Мансийска трижды переносили срок сдачи нового корпуса школы №8 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ханты-Мансийске открытие нового корпуса школы №8 переносили три раза. На данный момент планируется, что школу успеют сдать до конца декабря. Об этом URA.RU рассказала директор школы Людмила Федулова.

«Школу должны сдать в конце декабря, однако уже после того, как все ученики уйдут на зимние каникулы. Корпус полностью готов, но там продолжаются наладочные работы. Если появляются какие-то замечания, то строители устраняют неполадки. Ведутся поставки оборудования. Организовывать образовательный процесс в новом корпусе планируется в январе», — сказала Федулова.

По информации, опубликованной на официальном сайте властей Ханты-Мансийска, ввести школу в эксплуатацию изначально планировалось до начала учебного года — в августе, затем срок сдвинули на октябрь, а после этого власти пообещали открыть школу до конца ноября. В администрации города заверили, что на данный момент школа проходит проверку Государственной жилищной инспекции. «Обещали закончить проверку 30 декабря. Ученики смогут начать обучение в новом корпусе после новогодних каникул», — сказали в мэрии. Однако причины переноса сроков с ноября по декабрь не уточнили.

Ранее URA.RU писало, что директору школы №8 Людмиле Федуловой пришлось переоборудовать свой кабинет, а также ряд других помещений, под учебный класс из-за нехватки мест в школе. На начало учебного года всего в образовательном учреждении занималось две тысячи человек, несмотря на то, что проектная мощность школы — 500 человек.

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