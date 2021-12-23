Мэру челябинского города поставили очередной «неуд»

Глава Каслей будет пытаться оспорить решение депутатов в суде (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты Каслей Челябинской области поставили мэру города Екатерине Васениной очередной «неуд». Предыдущую «двойку» глава смогла оспорить в суде. Факт неудовлетворительной оценки URA.RU подтвердил вице-губернатор Челябинской области Станислав Мошаров, который курирует эту территорию.

«Депутаты Каслей 23 декабря поставили Васениной „неуд“. Официально — это ее первый „неуд“ за работу. Ранее совет депутатов уже ставил Васениной „двойку“ за 2020 год, но она через суд доказала, что это решение было принято с нарушением правовых процедур» — заявил URA.RU Мошаров.

Вице-губернатор отметил, что первый «неуд» и его последующая отмена в суде привели к временной отставке Васениной в ноябре 2021 года. Суд установил, что и остальные решения депутатов были приняты с нарушением правовых процедур. Они были признаны незаконными и отменены. В их число попало решение собрания об избрании Васениной главой Каслей, но суд вновь встал на сторону мэра и вернул Васениной пост.

В городском совете депутатов URA.RU сообщили, что спикера Николая Глухова уже нет на месте. Глухов сможет прокомментировать решение депутатов только в понедельник. Телефон мэра Каслей Васениной оказался вне зоны доступа.

Источник URA.RU сообщил, что теперь депутаты пытаются вновь отстранить Васенину, но уже с соблюдением всех правовых процедур. Инсайдер также заявил, что Васенина вновь будет пытаться оспорить в суде решение депутатов.

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