23 декабря 2021

Мэру челябинского города поставили очередной «неуд»

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рабочий визит губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в Касли. Касли, стела касли
Глава Каслей будет пытаться оспорить решение депутатов в суде (фото из архива) Фото:

Депутаты Каслей Челябинской области поставили мэру города Екатерине Васениной очередной «неуд». Предыдущую «двойку» глава смогла оспорить в суде. Факт неудовлетворительной оценки URA.RU подтвердил вице-губернатор Челябинской области Станислав Мошаров, который курирует эту территорию.

«Депутаты Каслей 23 декабря поставили Васениной „неуд“. Официально — это ее первый „неуд“ за работу. Ранее совет депутатов уже ставил Васениной „двойку“ за 2020 год, но она через суд доказала, что это решение было принято с нарушением правовых процедур» — заявил URA.RU Мошаров.

Вице-губернатор отметил, что первый «неуд» и его последующая отмена в суде привели к временной отставке Васениной в ноябре 2021 года. Суд установил, что и остальные решения депутатов были приняты с нарушением правовых процедур. Они были признаны незаконными и отменены. В их число попало решение собрания об избрании Васениной главой Каслей, но суд вновь встал на сторону мэра и вернул Васениной пост.

В городском совете депутатов URA.RU сообщили, что спикера Николая Глухова уже нет на месте. Глухов сможет прокомментировать решение депутатов только в понедельник. Телефон мэра Каслей Васениной оказался вне зоны доступа.

Источник URA.RU сообщил, что теперь депутаты пытаются вновь отстранить Васенину, но уже с соблюдением всех правовых процедур. Инсайдер также заявил, что Васенина вновь будет пытаться оспорить в суде решение депутатов.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Депутаты Каслей Челябинской области поставили мэру города Екатерине Васениной очередной «неуд». Предыдущую «двойку» глава смогла оспорить в суде. Факт неудовлетворительной оценки URA.RU подтвердил вице-губернатор Челябинской области Станислав Мошаров, который курирует эту территорию. «Депутаты Каслей 23 декабря поставили Васениной „неуд“. Официально — это ее первый „неуд“ за работу. Ранее совет депутатов уже ставил Васениной „двойку“ за 2020 год, но она через суд доказала, что это решение было принято с нарушением правовых процедур» — заявил URA.RU Мошаров. Вице-губернатор отметил, что первый «неуд» и его последующая отмена в суде привели к временной отставке Васениной в ноябре 2021 года. Суд установил, что и остальные решения депутатов были приняты с нарушением правовых процедур. Они были признаны незаконными и отменены. В их число попало решение собрания об избрании Васениной главой Каслей, но суд вновь встал на сторону мэра и вернул Васениной пост. В городском совете депутатов URA.RU сообщили, что спикера Николая Глухова уже нет на месте. Глухов сможет прокомментировать решение депутатов только в понедельник. Телефон мэра Каслей Васениной оказался вне зоны доступа. Источник URA.RU сообщил, что теперь депутаты пытаются вновь отстранить Васенину, но уже с соблюдением всех правовых процедур. Инсайдер также заявил, что Васенина вновь будет пытаться оспорить в суде решение депутатов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...