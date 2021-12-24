24 декабря 2021
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22 декабря 2021

Сотрудников магазинов ХМАО обязали показывать покупателям QR-коды

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка QR кодов. Екатеринбург, проверка qr-кода, проверка куаркода
Любой покупатель вправе потребовать у продавца его QR-код Фото:
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В России повсеместно введут QR-коды

Сотрудники магазинов, торговых точек, а также предприятий по оказанию услуг обязаны по требованию покупателей предъявлять им QR-код, подтверждающий факт вакцинации от коронавируса. Соответствующее постановление за подписью главы округа Натальи Комаровой вступает в силу с сегодняшнего дня, 25 декабря.

«Сотрудники организаций, индивидуальных предпринимателей, граждане, осуществляющие продажу товаров, оказание услуг, выполнение работ населению, обязаны предъявлять двухмерный штриховый код (QR-код), подтверждающий факт их вакцинации против новой коронавирусной инфекции», — приводит текст постановления сайт окружной администрации.

В качестве альтернативы QR-кодам называется любой документ, доказывающий вакцинацию от коронавируса, либо перенесенное заболевание или медотвод от прививки. Постановление вводится в соответствии с федеральным законодательством.

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Сотрудники магазинов, торговых точек, а также предприятий по оказанию услуг обязаны по требованию покупателей предъявлять им QR-код, подтверждающий факт вакцинации от коронавируса. Соответствующее постановление за подписью главы округа Натальи Комаровой вступает в силу с сегодняшнего дня, 25 декабря. «Сотрудники организаций, индивидуальных предпринимателей, граждане, осуществляющие продажу товаров, оказание услуг, выполнение работ населению, обязаны предъявлять двухмерный штриховый код (QR-код), подтверждающий факт их вакцинации против новой коронавирусной инфекции», — приводит текст постановления сайт окружной администрации. В качестве альтернативы QR-кодам называется любой документ, доказывающий вакцинацию от коронавируса, либо перенесенное заболевание или медотвод от прививки. Постановление вводится в соответствии с федеральным законодательством.
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