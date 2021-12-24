Сотрудников магазинов ХМАО обязали показывать покупателям QR-коды

Сотрудники магазинов, торговых точек, а также предприятий по оказанию услуг обязаны по требованию покупателей предъявлять им QR-код, подтверждающий факт вакцинации от коронавируса. Соответствующее постановление за подписью главы округа Натальи Комаровой вступает в силу с сегодняшнего дня, 25 декабря.
«Сотрудники организаций, индивидуальных предпринимателей, граждане, осуществляющие продажу товаров, оказание услуг, выполнение работ населению, обязаны предъявлять двухмерный штриховый код (QR-код), подтверждающий факт их вакцинации против новой коронавирусной инфекции», — приводит текст постановления сайт окружной администрации.
В качестве альтернативы QR-кодам называется любой документ, доказывающий вакцинацию от коронавируса, либо перенесенное заболевание или медотвод от прививки. Постановление вводится в соответствии с федеральным законодательством.
Сотрудники магазинов, торговых точек, а также предприятий по оказанию услуг обязаны по требованию покупателей предъявлять им QR-код, подтверждающий факт вакцинации от коронавируса. Соответствующее постановление за подписью главы округа Натальи Комаровой вступает в силу с сегодняшнего дня, 25 декабря. «Сотрудники организаций, индивидуальных предпринимателей, граждане, осуществляющие продажу товаров, оказание услуг, выполнение работ населению, обязаны предъявлять двухмерный штриховый код (QR-код), подтверждающий факт их вакцинации против новой коронавирусной инфекции», — приводит текст постановления сайт окружной администрации. В качестве альтернативы QR-кодам называется любой документ, доказывающий вакцинацию от коронавируса, либо перенесенное заболевание или медотвод от прививки. Постановление вводится в соответствии с федеральным законодательством.